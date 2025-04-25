Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
Представник Трампа Віткофф сьогодні зустрівся з Путіним
фото: РИА

Сьогодні Віткофф і Путін обговорили відновлення прямих переговорів між РФ та Україною

Віткофф і Путін провели зустріч, СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ, у Підмосковʼї вбили російського генерала Москалика. «Главком» склав добірку новин 25 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Віткофф і Путін провели зустріч

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа тривала три години, була конструктивною і корисною. Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Ушаков наголосив, що сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Зокрема, на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною.

Віткофф та Путін провели четверту зустріч починаючи з лютого 2025 року. Попередня зустріч Путіна та спецпосланника Трампа проходила у Петербурзі.

На відео потрапив фрагмент, де представник Трампа щиро усміхається до російського диктатора та запитує як у нього справи. Варто зазначити, що Російська Федерація вчора масовано обстріляла Україну, вбивши у столиці 12 людей та поранивши сотню.

Китай почав скасовувати мита на американські товари

Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Офіційного оголошення з боку китайської влади поки не було, проте імпортні агентства, з якими говорило видання, дізналися про зміни під час оформлення вантажів на митниці у четвер, 24 квітня.

«Ми дізналися про це лише після того, як подали декларацію – без цього ми б не дізналися. Новина зараз поширюється, як пожежа», – каже менеджер імпортного агентства Zhengnenliang Supply Chain Чен Шаолін.

Співрозмовники агентства зазначили, що тарифи на вісім видів інтегральних схем, які охоплюють більшість напівпровідників, за винятком мікросхем пам'яті, були скасовані до нуля.

У Підмосковʼї ліквідовано російського генерала Москалика

У Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент трапився в мікрорайоні Авіаторів. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини вибуху.

Російський генерал-майор Ярослав Москалик
Російський генерал-майор Ярослав Москалик
фото: російські ЗМІ
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За попередньо інформацію, причиною вибуху начебто стало загоряння газового балона у салоні. Водночас деякі ЗМІ пишуть, що на машині було встановлено саморобний вибуховий пристрій.

За словами російських ЗМІ, вибухівку було закладено всередині, поруч із газобалонним обладнанням, і активовано дистанційно в момент виходу посадовця з під'їзду.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами.

СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ

Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня фото 1

«Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції», – йдеться у повідомленні.

Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня фото 2

Після арешту судна і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності.

Опубліковано зміст мирного плану, який Україна та Європа передали США

23 квітня українські та європейські чиновники передали американським план щодо завершення війни РФ проти України. Агентство Reuters опублікувало зміст документа, інформує «Главком».

Припинення вогню:

  • взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
  • обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
  • моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
  • Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип «всіх на всіх»). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода подібна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
  • жодних обмежень для Сил оборони України;
  • держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
  • Україна прагне до вступу в ЄС.

Питання територій:

  • територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;
  • територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;
  • Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;
  • Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

  • США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;
  • Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
  • санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.

Опубліковано текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ

Агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Припинення вогню:

  • постійне припинення вогню;
  • обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації.

Гарантія безпеки для України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки;
  • Спеціальна група європейських держав і охочих неєвропейських держав будуть державами-гарантами;
  • Україна не прагнутиме вступити до НАТО;
  • Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія

  • США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;
  • США фактично визнають контроль Росії над Луганськом;
  • США фактично визнають контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона;
  • Україна повертає собі територію в Харківській області;
  • Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС;
  • Україна має безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою;

Економіка

  • США та Україна реалізують економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
  • Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію;
  • Санкції проти Росії, запроваджені внаслідок війни з 2014 року, буде знято;
  • Економічне співробітництво США і Росії у сфері енергетики та інших промислових секторів.
Теги: Стів Віткофф путін Китай росія флот РФ переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран вважає, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну може бути нереалістичним
Іран пропонує США заключити проміжну ядерну угоду – Axios
Сьогодні, 05:42
Храпчинський: сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно
Авіаексперт: ворог задіяв цілий дивізіон для удару по Києву
Вчора, 13:56
У Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
Росіяни намагаються розчистити переправу через річку Чорний Жеребець
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
21 квiтня, 06:59
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
16 квiтня, 06:44
«Тут, в Україні, мене годують краще, ніж у Росії. До нас ставляться краще. І тут безпечніше», – йдеться в перекладі
«Мене в Україні годують краще». Полонений китаєць не хоче повертатися до Росії
10 квiтня, 18:27
На Ростовщині лунали вибухи
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
9 квiтня, 07:48
У березні відбулася зустріч Зеленського та Стубба
Президент Фінляндії припустив можливу дату припинення вогню в Україні
1 квiтня, 01:04
Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37

Соціум

Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
Духовна підтримка чи пропаганда? Українські біженці у Литві стали жертвами Московського патріархату
Духовна підтримка чи пропаганда? Українські біженці у Литві стали жертвами Московського патріархату
У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ
Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми
Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
19K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI
17K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
14K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua