Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня

Сьогодні Віткофф і Путін обговорили відновлення прямих переговорів між РФ та Україною

Віткофф і Путін провели зустріч, СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ, у Підмосковʼї вбили російського генерала Москалика. «Главком» склав добірку новин 25 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Віткофф і Путін провели зустріч

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа тривала три години, була конструктивною і корисною. Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Ушаков наголосив, що сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Зокрема, на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною.

Віткофф та Путін провели четверту зустріч починаючи з лютого 2025 року. Попередня зустріч Путіна та спецпосланника Трампа проходила у Петербурзі.

У Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа pic.twitter.com/faaSr7f9fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 25, 2025

На відео потрапив фрагмент, де представник Трампа щиро усміхається до російського диктатора та запитує як у нього справи. Варто зазначити, що Російська Федерація вчора масовано обстріляла Україну, вбивши у столиці 12 людей та поранивши сотню.

Китай почав скасовувати мита на американські товари

Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Офіційного оголошення з боку китайської влади поки не було, проте імпортні агентства, з якими говорило видання, дізналися про зміни під час оформлення вантажів на митниці у четвер, 24 квітня.

«Ми дізналися про це лише після того, як подали декларацію – без цього ми б не дізналися. Новина зараз поширюється, як пожежа», – каже менеджер імпортного агентства Zhengnenliang Supply Chain Чен Шаолін.

Співрозмовники агентства зазначили, що тарифи на вісім видів інтегральних схем, які охоплюють більшість напівпровідників, за винятком мікросхем пам'яті, були скасовані до нуля.

У Підмосковʼї ліквідовано російського генерала Москалика

У Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент трапився в мікрорайоні Авіаторів. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини вибуху.

Російський генерал-майор Ярослав Москалик фото: російські ЗМІ

За попередньо інформацію, причиною вибуху начебто стало загоряння газового балона у салоні. Водночас деякі ЗМІ пишуть, що на машині було встановлено саморобний вибуховий пристрій.

За словами російських ЗМІ, вибухівку було закладено всередині, поруч із газобалонним обладнанням, і активовано дистанційно в момент виходу посадовця з під'їзду.

Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами.

СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ

Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

«Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції», – йдеться у повідомленні.

Після арешту судна і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності.

Опубліковано зміст мирного плану, який Україна та Європа передали США

23 квітня українські та європейські чиновники передали американським план щодо завершення війни РФ проти України. Агентство Reuters опублікувало зміст документа, інформує «Главком».

Припинення вогню:

взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;

обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;

моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип «всіх на всіх»). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода подібна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;

жодних обмежень для Сил оборони України;

держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;

Україна прагне до вступу в ЄС.

Питання територій:

територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;

територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;

Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;

Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;

санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.

Опубліковано текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ

Агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Припинення вогню:

постійне припинення вогню;

обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації.

Гарантія безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки;

Спеціальна група європейських держав і охочих неєвропейських держав будуть державами-гарантами;

Україна не прагнутиме вступити до НАТО;

Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія

США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;

США фактично визнають контроль Росії над Луганськом;

США фактично визнають контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона;

Україна повертає собі територію в Харківській області;

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС;

Україна має безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою;

Економіка