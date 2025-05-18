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Ультрамарафонцю з РФ не зарахували світовий рекорд через російський прапор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ультрамарафонцю з РФ не зарахували світовий рекорд через російський прапор
Заборський завершував забіг із прапором країни-агресора

Заборський виграв ультрамарафон «Шість днів Франції», подолавши загалом рекордну дистанцію в 1047,5 км

Міжнародна асоціація ультрамарафонців (IAU) не визнаватиме світовий рекорд росіянина Івана Заборського через використання ним російського прапору на фініші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт IAU.

На початку травня Заборський виграв ультрамарафон «Шість днів Франції», подолавши загалом рекордну дистанцію в 1047,5 км і перевершивши світовий рекорд бельгійця Матьє Бонна у шестидобовому бігу, встановлений у вересні. Заборський завершував забіг із прапором країни-агресора.

У заяві IAU стверджується, що росіянам та білорусам не забороняється брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Проте організація не визнаватиме їх результати та рекорди у разі демонстрування ними національних прапорів.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: рекорд спорт росія

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