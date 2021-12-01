Колишньому гравцю «Динамо» і «Шахтаря» пригрозили розправою

Канчельскісу запропонували відмовитися від €1,6 млн

Колишній футболіст київського «Динамо», донецького «Шахтаря» і «Манчестер Юнайтед» Андрій Канчельскіс потрапив у неприємну ситуацію. Він тренував «Новбахор» з Узбекистану, а коли йому заборгували гроші, то пригрозили переламати руки і ноги, якщо він не відмовиться від претензій.

«Я поки що сам не розумію, як ця інформація просочилася в мережі, бо заява була передана в МВС. Зайшли люди, запитали: «Ви працювали в Узбекистані?» Я відповів, що так. Пішла розмова, питали, чи подавав я до суду. Сказав, що подавав заяву у ФІФА. Потім вони назвали певну суму. Якщо я відмовлюся від цієї пропозиції, мені поламають руки та ноги. Після цього ми мирно розійшлися», – розповів «СЕ» Канчельскіс, який проживає в Росії. – Думаю це через те, що ФІФА присудила «Навбахору» виплатити мені грошову компенсацію у €1,6 млн за мою роботу в Узбекистані. Я дію в рамках закону, і ні на які $80 тис. не погоджуся».

Канчельскіс вигравав з «Динамо» Кубок СРСР, а з «Манчестер Юнайтед» ставав чемпіоном Англії.