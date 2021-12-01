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    Левандовський претендує на «Золотий м’яч» за минулий рік

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    Роберт Левандовський може отримати приз&nbsp;France Football за минулий рік - Левандовський претендує на «Золотий м’яч» за минулий рік
    Роберт Левандовський може отримати приз France Football за минулий рік
    фото з відкритих джерел

    Минулого сезону приз французького видання найкращому футболісту світу не вручався

    Нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський може здобути «Золотий м'яч» за 2020 рік. Про це повідомив головний редактор France Football Паскаль Ферре.

    Таку заяву Ферре зробив після хвилі критики на свою адресу, яка виникла через вручення «Золотого м’яча» Ліонелю Мессі. Левандовський другий рік поспіль є найкращим бомбардиром Європи. Але в опитуванні посів лише друге місце і взагалі може не отримати цей приз жодного разу в кар’єрі.

    За словами Ферре, Левандовський може здобути «Золотий м'яч» за вдалі виступи у 2020 році, коли форвард разом із "Баварією" виграв чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу.

    В 2020 році France Football відмовився проводити церемонію нагородження через пандемію коронавірусу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Роберт Левандовскі Золотий м'яч
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    Левандовський претендує на «Золотий м’яч» за минулий рік