Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

«Дніпро-1» став останнім учасником жеребкування, яке відбудеться третього грудня

Перенесений матч 1/8 фіналу розіграшу Кубку України між черкаським ЛНЗ і «Дніпром-1» підтвердив перевагу в класі команди Прем’єр-ліги. Гості з «Дніпра» забили два «сухі» м’ячі. Голи на рахунку Піхальонка та Когута. Решта матчів відбулася в жовтні.

Учасники 1/4 фіналу Кубку України 2021/2022: «Олександрія», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Львів», «Зоря» (Луганськ), «Дніпро-1» та «Металіст» (Харків).

Жеребкування відбудеться третього грудня.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.