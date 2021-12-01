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    Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

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    Дніпряни стали останніми учасниками чвертьфіналу Кубку України - Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
    Дніпряни стали останніми учасниками чвертьфіналу Кубку України
    Фото: СК Дніпро-1

    «Дніпро-1» став останнім учасником жеребкування, яке відбудеться третього грудня

    Перенесений матч 1/8 фіналу розіграшу Кубку України між черкаським ЛНЗ і «Дніпром-1» підтвердив перевагу в класі команди Прем’єр-ліги. Гості з «Дніпра» забили два «сухі» м’ячі. Голи на рахунку Піхальонка та Когута. Решта матчів відбулася в жовтні.

    Учасники 1/4 фіналу Кубку України 2021/2022: «Олександрія», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Львів», «Зоря» (Луганськ), «Дніпро-1» та «Металіст» (Харків).

    Жеребкування відбудеться третього грудня.

    Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

    Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Дніпро-1»
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    Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу