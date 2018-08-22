Шевченко відвідає матч «Аякс» - «Динамо»



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Андрій Шевченко

Тренер подивиться гравців київського клубу, які претендують на потрапляння до складу збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Аякс» - «Динамо».

Шевченко на власні очі подивиться гравців київського клубу, які претендують на потрапляння до складу збірної.

Нагадаємо, найближчі матчі збірної відбудуться в Лізі націй.

6 вересня Україна зіграє на виїзді з Чехією, а 9 вересня проведе у Львові матч зі словаками.

Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко вже оголосив список легіонерів, які запрошені на збір напередодні перших матчів в Лізі націй.

Джерело: zbirna.com