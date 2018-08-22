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    Шевченко відвідає матч «Аякс» - «Динамо»

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    Андрій Шевченко - Шевченко відвідає матч «Аякс» - «Динамо»
    Андрій Шевченко

    Тренер подивиться гравців київського клубу, які претендують на потрапляння до складу збірної України

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Аякс» - «Динамо».

    Шевченко на власні очі подивиться гравців київського клубу, які претендують на потрапляння до складу збірної.

    Нагадаємо, найближчі матчі збірної відбудуться в Лізі націй.

    6 вересня Україна зіграє на виїзді з Чехією, а 9 вересня проведе у Львові матч зі словаками.

    Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко вже оголосив список легіонерів, які запрошені на збір напередодні перших матчів в Лізі націй.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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