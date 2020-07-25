Шість років тому бойовики-сепаратисти вбили 16-річного футболіста Степана Чубенка
Вбивці заочно засуджені до довічного ув’язнення
Шість років тому, 25 липня 2014 року троє бойовиків із Донецька закатували за проукраїнську позицію 16-річного школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського «Авангарда».
На початку липня 2014-го хлопця затримали у Донецьку бойовики так званого батальйону «Керч». Їх було троє – комбат бандформування Вадим Погодін (кличка «Кєрчь»), а також Максим Сухомлинов (кличка «Буба») та Юрій Москальов (кличка «Жора»). Причиною затримання стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, а серед речей – шарф футбольного клубу «Карпати». Цього виявилося достатньо для вбивства.
Свідки розповідали, що Степана штовхали з ноги, поки сидів, прив’язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли. «Кєрчь» підозрював Чубенка в участі в «Правому секторі» та підпалі одеських ватників.
У документах слідчих вказано, що «Сухомлинов був на краю окопу. Він зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який стояв на колінах в окопі з зав’язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Степан подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлинова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну частину голови Чубенка».
Вбили хлопця в селі Горбачево-Михайлівка, що в 22-х кілометрах від Донецька.
Степан народився 11 листопада 1997 року в Краматорську. Він вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, займався греко-римською боротьбою, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди «Авангард» із Краматорська та мріяв стати професіоналом. Вболівав за донецький «Шахтар».
Степан з друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією, державними справами. На початку війни брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, носив воду і продукти українським військовим, які прибули у місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої «ДНР».
Посмертно Степана нагородили орденом «Народний Герой України» і Орденом «За мужність» III ступеня.
Торік Краматорський «Авангард» вивів з обігу в команді №1 – номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку. Також починаючи з липня 2019 року в Краматорську проводиться щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.
Трьох вбивць хлопця у 2017 році заочно засудили до довічного ув’язнення. Нині вони навоювалися і начебто переховуються в окупованому Криму.