Шість років тому бойовики-сепаратисти вбили 16-річного футболіста Степана Чубенка



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Степан Чубенко не приховував проукраїнської позиції Світлина із соцмереж

Вбивці заочно засуджені до довічного ув’язнення

Шість років тому, 25 липня 2014 року троє бойовиків із Донецька закатували за проукраїнську позицію 16-річного школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського «Авангарда».

На початку липня 2014-го хлопця затримали у Донецьку бойовики так званого батальйону «Керч». Їх було троє – комбат бандформування Вадим Погодін (кличка «Кєрчь»), а також Максим Сухомлинов (кличка «Буба») та Юрій Москальов (кличка «Жора»). Причиною затримання стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, а серед речей – шарф футбольного клубу «Карпати». Цього виявилося достатньо для вбивства.

Свідки розповідали, що Степана штовхали з ноги, поки сидів, прив’язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли. «Кєрчь» підозрював Чубенка в участі в «Правому секторі» та підпалі одеських ватників.

У документах слідчих вказано, що «Сухомлинов був на краю окопу. Він зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який стояв на колінах в окопі з зав’язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Степан подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлинова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну частину голови Чубенка».

Вбили хлопця в селі Горбачево-Михайлівка, що в 22-х кілометрах від Донецька.

Степан народився 11 листопада 1997 року в Краматорську. Він вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, займався греко-римською боротьбою, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди «Авангард» із Краматорська та мріяв стати професіоналом. Вболівав за донецький «Шахтар».

Степан з друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією, державними справами. На початку війни брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, носив воду і продукти українським військовим, які прибули у місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої «ДНР».

Посмертно Степана нагородили орденом «Народний Герой України» і Орденом «За мужність» III ступеня.

Торік Краматорський «Авангард» вивів з обігу в команді №1 – номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку. Також починаючи з липня 2019 року в Краматорську проводиться щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

Трьох вбивць хлопця у 2017 році заочно засудили до довічного ув’язнення. Нині вони навоювалися і начебто переховуються в окупованому Криму.