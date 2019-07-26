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    Краматорський «Авангард» навічно закріпив за вбитим терористами воротарем перший номер

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    Ім'я Степана Чубенка увіковічнили - Краматорський «Авангард» навічно закріпив за вбитим терористами воротарем перший номер
    Ім'я Степана Чубенка увіковічнили
    Скрін-шот

    Починаючи з липня 2019 року в Краматорську під егідою УАФ буде проводитися щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка

    Краматорський «Авангард» вивів з обігу в команді №1 – номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку.

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    Так клуб увічнив пам'ять про хлопця, який в 2014 році був вбитий проросійськими бойовиками за стрічку українського прапора на рюкзаку. На той момент Степану було 16 років.

    Також починаючи з липня 2019 року в Краматорську під егідою Української асоціації футболу буде проводитися щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

    Нагадаємо, що в 2014 році 16-річний Степан з друзями брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську.

    У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону «Керч» за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли в Горбачево-Михайлівку, де після тортур розстріляли.

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