Краматорський «Авангард» навічно закріпив за вбитим терористами воротарем перший номер



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Ім'я Степана Чубенка увіковічнили Скрін-шот

Починаючи з липня 2019 року в Краматорську під егідою УАФ буде проводитися щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка

Краматорський «Авангард» вивів з обігу в команді №1 – номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку.

Так клуб увічнив пам'ять про хлопця, який в 2014 році був вбитий проросійськими бойовиками за стрічку українського прапора на рюкзаку. На той момент Степану було 16 років.

Також починаючи з липня 2019 року в Краматорську під егідою Української асоціації футболу буде проводитися щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

Нагадаємо, що в 2014 році 16-річний Степан з друзями брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську.

У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону «Керч» за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли в Горбачево-Михайлівку, де після тортур розстріляли.