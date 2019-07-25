П'ять років тому терористи за синьо-жовту стрічку стратили юного футболіста Чубенка



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Степан Чубенко був патріотом України, допомагав українським військовим Фото із соцмереж

Злочин досі залишається без кари

Рівно п’ять років тому, 25 липня 2014 року російські бойовики стратили за проукраїнську позицію школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського «Авангарда».

На початку липня хлопця затримали у Донецьку. Причиною стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, а серед речей – шарф футбольного клубу «Карпати». Цього виявилося достатньо для вбивства.

Степана катували, однак він не плакав і не просив пощади. В результаті – п'ять пострілів. Вбили хлопця в селі Горбачево-Михайлівка, що в 22-х кілометрах від Донецька.

Степанові Чубенку було лише 16 років. Він вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди «Авангард» із Краматорська та мріяв стати професіоналом. Вболівав за донецький «Шахтар».



Степан з друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією, державними справами. На початку війни брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, носив воду і продукти українським військовим, які прибули у місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої «ДНР».

Посмертно Степана нагородили орденом «Народний Герой України».