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    Думки вголос

    П'ять років тому російські вбивці замордували 16-річного патріота Степана Чубенка

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    П'ять років тому російські вбивці замордували 16-річного патріота Степана Чубенка

    Немає прощення вбивцям

    Під час останньої поїздки на Донбас ми разом зі Сталина Чубенко пішли на цвинтар, вшанувати пам‘ять її Сина Степана.

    16 - річне хлопча, замордоване 5 років тому російськими вбивцями, за проукраїнську позицію і українську стрічку на рюкзаку.

    Для Сталіни і їх родини ці липневі дні найстрашніші. Вони навіть не знають точної дати вбивства сина, який зник в ці дні, мама їздила шукати його в окупований Донецьк, й покидьки, що вбили дитину, брехали їй, що начебто він тільки затриманий. А потім був пошук тіла і ексгумація могили, де його закопали зі зв’язаними руками...

    Пані Сталіна дуже сильна, вона пройшла пекло і живе пам‘ятью про Сина. Вона дуже слаба, й не може жити без сина, який весь час - в розмовах, спогадах, фото, снах. Мужності вам, пані Сталіна. Й давайте всі згадаємо хлопця, Українця, якого вбили російські окупанти і бойовики. Вічная пам‘ять.

    Немає прощення вбивцям.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    окупанти Донбас Степан Чубенко
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