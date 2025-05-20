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Поліція встановлює обставини бійки за участю неповнолітніх дівчат у Вишневому

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція встановлює обставини бійки за участю неповнолітніх дівчат у Вишневому
Як попередньо з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 15-річна дівчина завдала тілесних ушкоджень 13-річній потерпілій
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження

Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому відбувається бійка між двома підлітками в електропотязі сполученням «Київ–Фастів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 15-річна дівчина завдала тілесних ушкоджень 13-річній потерпілій.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження Бучанське районне управління поліції Київщини розпочало досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що зареєстрували звернення громадян щодо цього інциденту. Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють усі обставини події та причетних осіб. Після цього буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею. Між двома компаніями підлітків відбувся конфлікт, у ході якого неповнолітні вчинили штовханину та завдали ударів хлопцям, що перебували на терасі закладу. За повідомленням поліції Києва, всі учасники події встановлені, наразі із ними та їх батьками спілкуються слідчі та ювенальні поліцейські.

Раніше поліцейські встановили учасників бійки, яка відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Деснянського району столиці. Як повідомили правоохоронці, учасницями події виявилися дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії.

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Теги: діти бійка Київщина поліція

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