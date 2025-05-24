Верещук: наша стратегія – готувати дітей до війни

Ірина Верещук: Україна має готуватися до десятиліть війни з Росією

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що українське суспільство мусить готуватися до тривалої війни, а одним з ключовиї елементів цієї підготовки є навчання дітей. За її словами, Росія залишиться ворогом України «на десятиліття, якщо не на століття», незалежно від можливих мирних угод чи перемир’їв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ірину Верещук.

«Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго. Чи буде перемир'я, чи не буде. Чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття», – наголосила Верещук.

Вона підкреслила необхідність переналаштувати свідомість суспільства на постійну готовність до спротиву. «І якщо, і коли. Ми будемо готові, війна закінчиться і не буде повторюватись знову», – зазначила Верещук.

«От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи», – заявила заступниця керівника ОП.

Вона пояснила, що якщо Росія усвідомить, що українське суспільство готове до опору, що «кожна хата буде стріляти, і під ними буде горіти земля», це змусить агресора відмовитися від наступу.

«Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати», – підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, відбувся другий етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «307 на 307». Цей обмін є продовженням вчорашнього повернення українців із російського полону і частиною загальної домовленості між країнами про обмін «1000 на 1000».

Учора, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.