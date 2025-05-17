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Політики-малюки у костюмах: як ШІ розважив гостей саміту в Албанії (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Політики-малюки у костюмах: як ШІ розважив гостей саміту в Албанії (відео)

На відео також показали українського президента-малюка Володимира Зеленського

Під час саміту Європейського політичного співтовариства в Албанії, учасників зустріли несподіваним відео, створеним за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

ШІ згенерував кумедне відео, в якому світові лідери, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марко Рютте, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, були зображені у вигляді немовлят, які вітали гостей словами «Ласкаво просимо до Албанії!», кожен своєю мовою.

Зауважимо, що «Вітаємо в Албанії» також прозвучало українською та у відео показали українського президента-малюка Володимира Зеленського.

Відео з політиками-малюками розлетілось мережею. Також є фрагмент запису трансляції, тут можна роздивитись реакцію світових лідерів.

Кумедні малюки мали впізнавані риси: костюми, окуляри, зачіску, бороди та навіть фірмові вуса – усе, щоб максимально точно передати образ кожного лідера.

Відео неабияк потішило політиків, але кожен реагував по-своєму. Мелоні щиро сміялася та подякувала організаторам за те, що «змусили її знову відчути себе молодою».

Тоді як Ердоган залишався серйозним, лише злегка посміхнувшись, коли побачив себе у вигляді немовляти з вусами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії. Тут він взяв участь в саміті Європейського політичного співтовариства. Платформа була заснована у 2022 році  для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. За словами президента, цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, однак глава Кремля Володимир Путін злякався приїхати до Туреччини.

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Теги: діти саміт політика штучний інтелект Албанія відео

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