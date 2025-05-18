Країна-сусідка допоможе українським біженцям зібрати дітей до школи

Українські діти в Польщі можуть отримати одноразову грошову виплату на шкільне приладдя

Виплата призначена на придбання шкільного приладдя та іншого необхідного спорядження до нового навчального року

Українським біженцям у Польщі можуть виплатити одноразову допомогу на кожну дитину шкільного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Іnpoland.

Як відомо, 1 липня в Польщі традиційно стартує прийом заявок на державну допомогу у рамках програми Dobry Start.

Ця програма передбачає одноразову виплату у розмірі 300 польських злотів (це приблизно $78 або 3 267 гривень) на кожну дитину шкільного віку.

Виплата призначена на придбання шкільного приладдя та іншого необхідного спорядження до нового навчального року.

Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей, які навчаються у польських школах, незалежно від рівня доходу сім’ї.

Виплата стосується учнів до 20 років, а у випадку дітей з інвалідністю – до 24 років. Водночас програма не охоплює дітей, які відвідують дитячі садки або так звані підготовчі класи.

Як подати заявку

портал PUE ZUS,

мобільний застосунок mZUS,

портал Emp@tia,

сервіси електронного банкінгу.

Заявки приймаються до 31 серпня, а виплатити допомогу гарантують не пізніше 30 вересня. Якщо ж документи будуть подані пізніше – у вересні, жовтні або листопаді, то виплата надійде протягом двох місяців з моменту подачі заяви.

Громадяни України, які прибули до Польщі через війну, також мають право на цю допомогу.

Умови для українських біженців, щоб отримати допомогу

легального перебування на території Польщі одного з батьків та дитини;

фактичного навчання дитини у польській школі.

Ці вимоги є обов’язковими, незалежно від дати прибуття до Польщі чи статусу заявника. Також має бути наявність електронної ідентифікації (наприклад, профіль у PUE ZUS або електронний підпис) для подання заявки.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) запустило у Польщі програму «Повернення українців», яка покликана допомогти співвітчизникам повернутися на Батьківщину та отримати гарантоване працевлаштування на підприємствах оборонної галузі.