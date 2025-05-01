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Мін'юст створив реєстр даних про депортованих дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мін'юст створив реєстр даних про депортованих дітей
Реєстр дасть змогу формувати особові справи на основі даних від органів влади, громадян та міжнародних структур
фото з відкритих джерел

Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених у Росію дітей

Міністерство юстиції створило та впровадило реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак, головне завдання – встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано Росією.

«Реєстр – це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіковану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому», – сказала Сугак.

Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей, зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій.

Технічне створення реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.

Як відомо, Державний департамент США спростував видалення даних про українських дітей, яких було незаконно депортовано до Росії.

Нагадаємо, кремлівський ватажок Володимир Путін своїм указом зобов'язав громадян України «залишити Росію» до 10 вересня або «врегулювати правове становище». Зауважимо, що до «Росії» він включив і окуповані росіянами території  України, – тобто в такий спосіб держава-агресор намагається примусово паспортизувати українців, які опинилися в окупації.

Також «Главком» повідомляв, що громадяни України, які намагаються потрапити до Росії, отримують заборону на в’їзд від 20 до 50 років, – причому відповідних штампів у паспорті  у них немає, дані про заборону містяться у базах даних Білорусі або російської ФСБ.

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Теги: діти депортація Міністерство юстиції

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