КМДА назвала дату останнього дзвоника в школах столиці

Видача документів про освіту відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації

У столиці триває планова підготовка до завершення 2024/2025 навчального року. Відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти Києва пролунає 30 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що у травні для учнів 11-х класів запропонують альтернативні моделі навчання. З огляду на виклики воєнного стану та досвід, напрацьований освітянами міста, для випускників замість традиційної класно-урочної системи передбачається індивідуалізовано-груповий підхід, що дасть змогу глибше опрацювати вибрані предмети.

«Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10-х класів. Також для них будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета «Захист України», тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, кібербезпеки та інші активності, актуальні в умовах сьогодення», – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Документи про здобуття освіти школярам вручатимуть за таким графіком:

з 2 по 6 червня – свідоцтва про здобуття початкової освіти,

з 11 по 14 червня – свідоцтва про базову середню освіту,

з 18 по 21 червня – документи про повну загальну середню освіту.

Наголошується, що видача документів про освіту відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації у місті та у країні.

Окрема увага приділяється підвищенню професійної майстерності педагогів, особливо в контексті викладання предмета «Захист України» та підготовки вчителів у межах реформи «Нова українська школа».

Нагадаємо, з 1 квітня столичні школи розпочали прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Раніше Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.