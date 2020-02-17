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    Українські скороходи у неділю виконали чотири олімпійські нормативи

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    Олена Собчук перемогла на незвичній для себе дистанції - Українські скороходи у неділю виконали чотири олімпійські нормативи
    Олена Собчук перемогла на незвичній для себе дистанції
    Фото із соцмереж

    Найкраще на 20-кілометровій дистанції в Туреччині проявила себе майстриня ходьби на 50 км

    16 лютого Анталія приймала зимовий чемпіонат Туреччини зі спортивної ходьби. Участь у ньому взяли також скороходи з інших країн, включаючи українську команду, яка наразі перебуває там на зборах.

    Нагадаємо, що до цих змагань нормативи для участі в Олімпійських іграх виконали двоє скороходів – Іван Банзерук з ходьби на 50 км та Інна Кашина на дистанції 20 км. 16 лютого список поповнився ще чотирма українками.

    На Олімпійських іграх у Токіо жінки змагатимуться зі спортивної ходьби лише на 20 кілометрів, а це означає, що у боротьбу за ліцензії вступають і ті, для кого основними є 50 км. Тому конкуренція стає ще жорсткішою.

    Олена Собчук, яка на чемпіонаті світу-2019 стала четвертою зі спортивної ходьби на 50 км, показала, що і на дистанції 20 км готова бути серед лідерів. Саме вона стала переможницею відкритого чемпіонату Туреччини – 1:29.12 год.

    Загалом, з півтори години на змаганнях вийшли сім спортсменок, чотири з яких українки. І всі вони виконали нормативи для участі в Олімпійських іграх у Токіо-2020. Марія Сахарук (Філюк) фінішувала четвертою 1:29.35 год. Лише однією секундою їй поступилася Людмила Оляновська. З часом 1:29.36 вона п’ята. Надія Боровська замкнула першу шістку (1:29.57 год).

    Христина Юдкіна посіла 11-те місце (1:37.50 год). Валентина Мирончук не фінішувала. Обидві спеціалізуються зі спортивної ходьби на 50 км.

    У змаганнях серед чоловіків Сергій Світличний подолав дистанцію 20 км за 1:21.36 год і фінішував другим. Едуарду Забуженку й Ігорю Главану довелося зайти на двохвилинний піт-лейн. У результаті, Забуженко фінішував четвертим (1:21.50 год), а Главан – шостим (1:22.29 год).

    Чемпіон Європи зі спортивної ходьби на 50 км Мар’ян Закальницький двадцятку в Анталії йшов у режимі тренування і фінішував п’ятим (1:21.56 год).

    Віктор Шумик став сьомим (1:23.02 год), Іван Банзерук – дев’ятим (1:23.47 год). Антон Радько (1:26.07), Дмитро Собчук (1:27.16) і Валерій Літанюк (1:28.43) посіли місця з 11-го по 13-те відповідно. Олег Свистун та Ігор Гончаренко не завершили дистанцію.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    спортивна ходьба Ігор Главан легка атлетика Олімпіада-2020 Мар'ян Закальницький Надія Боровська Валентина Мирончук Олена Собчук Марія Філюк Інна Кашина Христина Юдкіна Віктор Шумик Іван Банзерук Валерій Літанюк Едуард Забуженко Людмила Оляновська Сергій Світличний Антон Радько Дмитро Собчук Олег Свистун Ігор Гончаренко
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