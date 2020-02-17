Українські скороходи у неділю виконали чотири олімпійські нормативи



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Олена Собчук перемогла на незвичній для себе дистанції Фото із соцмереж

Найкраще на 20-кілометровій дистанції в Туреччині проявила себе майстриня ходьби на 50 км

16 лютого Анталія приймала зимовий чемпіонат Туреччини зі спортивної ходьби. Участь у ньому взяли також скороходи з інших країн, включаючи українську команду, яка наразі перебуває там на зборах.

Нагадаємо, що до цих змагань нормативи для участі в Олімпійських іграх виконали двоє скороходів – Іван Банзерук з ходьби на 50 км та Інна Кашина на дистанції 20 км. 16 лютого список поповнився ще чотирма українками.

На Олімпійських іграх у Токіо жінки змагатимуться зі спортивної ходьби лише на 20 кілометрів, а це означає, що у боротьбу за ліцензії вступають і ті, для кого основними є 50 км. Тому конкуренція стає ще жорсткішою.

Олена Собчук, яка на чемпіонаті світу-2019 стала четвертою зі спортивної ходьби на 50 км, показала, що і на дистанції 20 км готова бути серед лідерів. Саме вона стала переможницею відкритого чемпіонату Туреччини – 1:29.12 год.

Загалом, з півтори години на змаганнях вийшли сім спортсменок, чотири з яких українки. І всі вони виконали нормативи для участі в Олімпійських іграх у Токіо-2020. Марія Сахарук (Філюк) фінішувала четвертою 1:29.35 год. Лише однією секундою їй поступилася Людмила Оляновська. З часом 1:29.36 вона п’ята. Надія Боровська замкнула першу шістку (1:29.57 год).

Христина Юдкіна посіла 11-те місце (1:37.50 год). Валентина Мирончук не фінішувала. Обидві спеціалізуються зі спортивної ходьби на 50 км.

У змаганнях серед чоловіків Сергій Світличний подолав дистанцію 20 км за 1:21.36 год і фінішував другим. Едуарду Забуженку й Ігорю Главану довелося зайти на двохвилинний піт-лейн. У результаті, Забуженко фінішував четвертим (1:21.50 год), а Главан – шостим (1:22.29 год).

Чемпіон Європи зі спортивної ходьби на 50 км Мар’ян Закальницький двадцятку в Анталії йшов у режимі тренування і фінішував п’ятим (1:21.56 год).

Віктор Шумик став сьомим (1:23.02 год), Іван Банзерук – дев’ятим (1:23.47 год). Антон Радько (1:26.07), Дмитро Собчук (1:27.16) і Валерій Літанюк (1:28.43) посіли місця з 11-го по 13-те відповідно. Олег Свистун та Ігор Гончаренко не завершили дистанцію.

Джерело: Федерація легкої атлетики України