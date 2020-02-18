Українська атлетка Ольга Ляхова виграла змагання у Франції



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Ольга Ляхова потішила в Оґбонні красивою перемогою Instagram Ольги Ляхової

Також до числа призерок турніру в непрофільному для себе виді потрапила багатоборка Аліна Шух

Дві українських легкоатлетки увійшли до числа призерок комерційного турніру Meeting Elite en salle féminin du Val d'Oise в Обонні (Франція).

Ольга Ляхова з Кременчука на Полтавщині перемогла в бігу на 800 метрів. Її результат – 2.03,91, що на 83 сотих секунди краще, ніж у Дірібе Велтеджі, яка стала другою.

Багатоборка Аліна Шух в Обонні змагалася у стрибках у висоту. І стала третьою з результатом 1,88 метра. Перемогла в цьому секторі узбечка Світлана Радзівіл (1,93 м), а Дженнелл Шепер із Сент-Люсії посіла друге місце (1,91 м).

Ганна Чубковцова стала в кваліфікаційному забігу на 60 м з бар’єрами з результатом 8,45 секунди третьою і до фіналу не потрапила. Так само не пробилася до фіналу на «гладкій» 60-метрівці Яна Качур. Її результат 7,65 секунди в забігу четвертий.