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    Українська атлетка Ольга Ляхова виграла змагання у Франції

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    Ольга Ляхова потішила в Оґбонні красивою перемогою - Українська атлетка Ольга Ляхова виграла змагання у Франції
    Ольга Ляхова потішила в Оґбонні красивою перемогою
    Instagram Ольги Ляхової

    Також до числа призерок турніру в непрофільному для себе виді потрапила багатоборка Аліна Шух

    Дві українських легкоатлетки увійшли до числа призерок комерційного турніру Meeting Elite en salle féminin du Val d'Oise в Обонні (Франція).

    Ольга Ляхова з Кременчука на Полтавщині перемогла в бігу на 800 метрів. Її результат – 2.03,91, що на 83 сотих секунди краще, ніж у Дірібе Велтеджі, яка стала другою.

    Багатоборка Аліна Шух в Обонні змагалася у стрибках у висоту. І стала третьою з результатом 1,88 метра. Перемогла в цьому секторі узбечка Світлана Радзівіл (1,93 м), а Дженнелл Шепер із Сент-Люсії посіла друге місце (1,91 м).

    Ганна Чубковцова стала в кваліфікаційному забігу на 60 м з бар’єрами з результатом 8,45 секунди третьою і до фіналу не потрапила. Так само не пробилася до фіналу на «гладкій» 60-метрівці Яна Качур. Її результат 7,65 секунди в забігу четвертий.

     Читайте також: Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    стрибки у висоту легка атлетика Аліна Шух Ольга Ляхова Яна Качур Ганна Чубковцова Світлана Радзівіл Дженнелл Шепер
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