  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга Європи. Торішній півфіналіст Ліги чемпіонів програв 0:2 та інші матчі (відео)

    • Розсилка
    Даїчі Камада з &laquo;Айнтрахта&raquo; відзначився хет-триком у воротах&nbsp;&laquo;Зальцбурґа&raquo; - Ліга Європи. Торішній півфіналіст Ліги чемпіонів програв 0:2 та інші матчі (відео)
    Даїчі Камада з «Айнтрахта» відзначився хет-триком у воротах «Зальцбурґа»
    Sportbuzzer

    Найбільша сенсація трапилася в Іспанії

    Четвер, 20 лютого, в європейському футболі присвячений поєдинкам 1/16 фіналу Ліги Європи.

    Окрім поєдинку донецького «Шахтаря» і лісабонської «Бенфіки» у Харкові, о 20:00 відбувалося ще сім матчів. Усі завершилися результативно, найбільша сенсація трапилася в поєдинку «Хетафе» з торішнім півфіналістом Ліги чемпіонів «Аяксом», а найближчим до 1/8-ї став «Айнтрахт» із Франкфурта.

    ЧФР (Клуж, Румунія) – «Севілья» (Іспанія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Чіпріан Дяк (9, з пенальті). 1:1 – Юссеф ель-Нессірі (82)

    «Брюґґе» (Бельгія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Денніс Бонавентуре (15). 1:1 – Марсіаль (36)

    «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 4:1

    Голи: 1:0 – Камада (12). 2:0 – Камада (43). 3:0 – Камада (53). 4:0 – Філіп Костіч (56). 4:1 – Гван Гі-Чган (85, з пенальті)

    «Копенгаґен» (Данія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Одсонн Едуард (14). 1:1 – Даме Н’Дойє (52)

    «Хетафе» (Іспанія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 2:0

    Голи: 1:0 – Дейверсон (38). 2:0 – Кенеді (90+3)

    «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 3:1

    Голи: 1:0 – Коатес (3). 2:0 – Спорар (44). 3:0 – Вієтто (51). 3:1 – Вішча (77, з пенальті)

    Решта вісім поєдинків 1/16 фіналу Ліги Європи тривають у цей час.

    Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Аякс ФК Айнтрахт (Франкфурт) «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК «Брюґґе» Денніс Бонавентуре ФК «Істамбул Башакшехір» ЧФР «Клуж» ФК «Копенгаґен» Гван Гі-Чган ФК «Севілья» ФК «Хетафе» ФК «Спортінґ» (Лісабон) Юссеф ель-Нессірі Даїчі Камада Чіпріан Дяк Філіп Костіч Одсонн Едуард Даме Н’Дойє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ