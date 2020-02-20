Ліга Європи. Торішній півфіналіст Ліги чемпіонів програв 0:2 та інші матчі (відео)
Найбільша сенсація трапилася в Іспанії
Четвер, 20 лютого, в європейському футболі присвячений поєдинкам 1/16 фіналу Ліги Європи.
Окрім поєдинку донецького «Шахтаря» і лісабонської «Бенфіки» у Харкові, о 20:00 відбувалося ще сім матчів. Усі завершилися результативно, найбільша сенсація трапилася в поєдинку «Хетафе» з торішнім півфіналістом Ліги чемпіонів «Аяксом», а найближчим до 1/8-ї став «Айнтрахт» із Франкфурта.
ЧФР (Клуж, Румунія) – «Севілья» (Іспанія) – 1:1
Голи: 1:0 – Чіпріан Дяк (9, з пенальті). 1:1 – Юссеф ель-Нессірі (82)
«Брюґґе» (Бельгія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 1:1
Голи: 1:0 – Денніс Бонавентуре (15). 1:1 – Марсіаль (36)
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 4:1
Голи: 1:0 – Камада (12). 2:0 – Камада (43). 3:0 – Камада (53). 4:0 – Філіп Костіч (56). 4:1 – Гван Гі-Чган (85, з пенальті)
«Копенгаґен» (Данія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:1
Голи: 0:1 – Одсонн Едуард (14). 1:1 – Даме Н’Дойє (52)
«Хетафе» (Іспанія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 2:0
Голи: 1:0 – Дейверсон (38). 2:0 – Кенеді (90+3)
«Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 3:1
Голи: 1:0 – Коатес (3). 2:0 – Спорар (44). 3:0 – Вієтто (51). 3:1 – Вішча (77, з пенальті)
Решта вісім поєдинків 1/16 фіналу Ліги Європи тривають у цей час.