Під час матчу «Динамо» - «Лугано» київські ультрас вивісили банер на підтримку Білорусі



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Розтяжка на секторі киян Скрін-шот

Фанати підтримали націоналістичним гаслом білоруських патріотів, які боряться, щоб не допустити поглинання Білорусі Росією

На початку другого тайму матчу заключного туру групового турніру між українським «Динамо» і швейцарським «Луґано» на київському НСК «Олімпійський» вздовж фанатського сектора господарів з’явився текстовик красномовного змісту - «Жыве Беларусь!»

Цим банером українські ультрас висловили підтримку білоруським патріотам, які прагнуть не допустити поглинення своєї Батьківщини в союзну державу з Росією.

Додамо, що тривалий час стосунки між українськими і білоруськими фанатами були доволі напруженими і часто супроводжувалися зіткненнями. Потепління намітилося лише починаючи з другого десятиліття 2000-х років.