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    Під час матчу «Динамо» - «Лугано» київські ультрас вивісили банер на підтримку Білорусі

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    Розтяжка на секторі киян - Під час матчу «Динамо» - «Лугано» київські ультрас вивісили банер на підтримку Білорусі
    Розтяжка на секторі киян
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    Фанати підтримали націоналістичним гаслом білоруських патріотів, які боряться, щоб не допустити поглинання Білорусі Росією

    На початку другого тайму матчу заключного туру групового турніру між українським «Динамо» і швейцарським «Луґано» на київському НСК «Олімпійський» вздовж фанатського сектора господарів з’явився текстовик красномовного змісту - «Жыве Беларусь!»

    Цим банером українські ультрас висловили підтримку білоруським патріотам, які прагнуть не допустити поглинення своєї Батьківщини в союзну державу з Росією.

    Додамо, що тривалий час стосунки між українськими і білоруськими фанатами були доволі напруженими і часто супроводжувалися зіткненнями. Потепління намітилося лише починаючи з другого десятиліття 2000-х років.

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    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ультрас Ліга Європи ФК «Луґано»
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