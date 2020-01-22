Скандального російського бійця Ємельянєнка ув’язнили за п’яний дебош



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Олександр Ємельянєнко Твіттер

Восени скандалісту пробачили розмахування пістолетом у супермаркеті

Скандальний російський боєць змішаного стилю Алєксандр Ємельянєнко знову потрапив у гучний інцидент.

Спортсмен влаштував дебош у стані сп’яніння на туристичній базі поблизу Анапи. Бійця затримали поліціянти, склали протокол та позбавили волі на сім діб, інформує портал Кубанские новости.

2018 року Ємельянєнка вже ув’язнювали за хуліганство. Тоді він спричинив дебош у Кисловодську.

Інший російський боєць Дмітрій Смоляков повідомив в ефірі каналу Вестник ММА, що у листопаді Ємельянєнко розмахував пістолетом у супермаркеті. Тоді інцидент приховали від громадськості, оскільки він стався за два тижні до анонсованого бою скандального спортсмена. Записи з камер спостереження видалили неназвані особи, а самого Ємельянєнка забрали до лікарні під крапельниці.