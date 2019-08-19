23-річний чемпіон Європи з України покинув спорт заради виступів у цирку (відео)



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Максим Долгов мав гарні шанси виступити на Олімпіаді-2020 Запорізький спорт

Заслужений майстер спорту зі стрибків у воду Максим Долгов, зазначив що не має мотивації для продовження професійної кар’єри

23-річний запорізький стрибун у воду Максим Долгов, який ще нещодавно був лідером збірної України, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор, фіналіст чемпіонату світу, чемпіон Європи та багаторазовий переможець і призер змагань престижних світових серій, зазначив, що не має мотивації, аби продовжувати займатися спортом професійно. Навички, отримані за роки спортивної кар’єри, Максим тепер використовує на радість публіці – працюючи акробатом у водному цирку в Китаї.

«Я закінчив зі спортом, і більше повертатися не планую. Тому, на жаль, на спортивній арені ви мене не побачите. Причина завершення кар'єри – більше не стільки небажання знаходиться в збірній команді, скільки нестача мотивації в спорті. Хотілося спробувати щось нове, пов'язане з циркової діяльністю. Тобто ті ж стрибки в воду, тільки з гойдалки або хай-дайв», - розповів Максим Долгов в інтерв’ю виданню Xsport.