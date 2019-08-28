Українець Олексій Пригоров входить в топ-10 найкращих екстремальних стрибунів планети



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«Вперше підійшовши до місця стрибка, подумав: «Як же вони звідси стрибають?» Не міг у це повірити», - пригадує Олексій Пригоров Фото з соцмереж

Бронзовий призер Олімпійських ігор у синхронних стрибках із триметрового трампліна нині опанував висоту 27 метрів

24 серпня в боснійському Мостарі відбувся черговий етап світової серії з кліффдайвінґу Red Bull Cliff Diving. Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 Олексій Пригоров, виступав на змаганнях у статусі одного з елітних спортсменів і знов підтвердив клас, потрапивши до першої десятки найкращих гайдайверів світу. Етап світової серії Олексій завершив на восьмому місці. Таку ж позицію посідає у загальному світовому рейтингу, за результатами виступів на всіх етапах цьогорічного турніру, до завершення якого лишається один тур.

Стрибок Олексія Пригорова у Дубліні

Відзначимо, що Олексій Пригоров займається гайдайвінґом три роки. Цьогоріч спортсмен вперше зміг потрапити в основну сітку турніру, куди відбирають лише десять найкращих стрибунів у світі. Він став першим українцем в основній сітці турніру з моменту її запровадження у 2014 році. До того Олексій два роки брав участь у змаганнях як запрошений спортсмен, відстрибавши на чотирьох етапах.

Нещодавно спортсмен розповів, як наважився на такий екстремальний вид спорту:

-Вперше поїхав на 27-метрову вишку у 2016 році, в парк Area 47 в австрійському місті Тіроль, де спробував себе на такій висоті. Там же почав збирати стрибкову програму. Загалом я прийшов у гайдайвінґ, бо хотілося розвиватися, а це відносно новий вид спорту, який стрімко прогресує. У порівнянні зі стрибками у воду гайдайвінґ складніший – як психологічно, так і фізично, але це схожі види спорту.

Пригоров виконує стрибок на філіпінському етапі

Коли я їхав на перші стрибки, то не уявляв, як це страшно. Вперше підійшовши до місця стрибка, подумав: «Як же вони звідси стрибають?». Не міг у це повірити взагалі. Я й досі боюся, страх нікуди не зникає – лише дурень може не боятися. Але ти стрибаєш, набираєшся досвіду, розумієш специфіку, і це затягує.

Один зі стрибків, який я виконую, – складністю 5,4 бала. Це найскладніший стрибок у світі, крім мене його виконують ще декілька спортсменів. Раніше дехто стрибав 5,6, але тепер максимальним показником є 5,4. Бачу, що є куди розвиватися. Можливо, у наступному сезоні хтось знову підійме планку складності.

Те, що я потрапив у сезон Red Bull Cliff Diving, – великий позитив для здобуття досвіду. Найбільша різниця між роллю запрошеного стрибуна і постійного учасника – у кількості стрибків, є більше часу потренуватися і повчитися. Якщо торік я відстрибав три старти і був дуже втомленим, то зараз провів уже п’ять – і теж втомлений, але бачу, що є прогрес. І бачу, де є помилки. Як мінімум, це мене загартовує. Завдання – пройти повний сезон і не травмуватися», - розповів Олексій в інтерв’ю офіційному сайту змагань.