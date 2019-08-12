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    Україна фінішувала другою в загальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду

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    Басейн &laquo;Ліко&raquo; став ареною чемпыонату Європи - Україна фінішувала другою в загальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду
    Басейн «Ліко» став ареною чемпыонату Європи
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    У Києві наші спортсмени вибороли 7 медалей

    Напередодні в Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

    Збірна України в загальному заліку фінішувала другою. Наша команда виборола 7 медалей: 3 золотих, 3 срібних та одну бронзову.

    Золото здобули Софія Лискун в стрибках з 10-метрової вишки, Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик в синхронних стрибках з триметрового трампліну і 13-річний Олексій Середа в стрибках з 10-метрової вишки.

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    Срібні нагороди вибороли Олена Федорова в індивідуальному виступі на метровому трампліні, Олексй Середа і Олег Сербин в фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки, Олег Колодій в стрибках з метрового трампліну.

    Єдину бронзову нагороду здобули Вікторія Кесар та Ганна Письменська в синхронних стрибках з триметрового трампліна.

    Росіяни вибороли загалом 12 медалей. На третьому місці Німеччина – 8 медалей (2 золота, 4 срібла, 2 бронзи).

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