Україна фінішувала другою в загальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду



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Басейн «Ліко» став ареною чемпыонату Європи Фейсбук

У Києві наші спортсмени вибороли 7 медалей

Напередодні в Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Збірна України в загальному заліку фінішувала другою. Наша команда виборола 7 медалей: 3 золотих, 3 срібних та одну бронзову.

Золото здобули Софія Лискун в стрибках з 10-метрової вишки, Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик в синхронних стрибках з триметрового трампліну і 13-річний Олексій Середа в стрибках з 10-метрової вишки.

Срібні нагороди вибороли Олена Федорова в індивідуальному виступі на метровому трампліні, Олексй Середа і Олег Сербин в фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки, Олег Колодій в стрибках з метрового трампліну.

Єдину бронзову нагороду здобули Вікторія Кесар та Ганна Письменська в синхронних стрибках з триметрового трампліна.

Росіяни вибороли загалом 12 медалей. На третьому місці Німеччина – 8 медалей (2 золота, 4 срібла, 2 бронзи).