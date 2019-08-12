«Як ти провів літо? Став чемпіоном Європи». Історія успіху 13-річного хлопця з Миколаєва феномен

Олексій Середа демонструє не за роками зрілу майстерність АР

Олексій Середа - наймолодшим чемпіон Європи в історії свого виду спорту

В одну мить його ім'я прогриміло на всю Європу. В заключний день чемпіонату континенту зі стрибків у воду, який учора, 11 серпня завершився у Києві, миколаївець Олексій Середа виграв особисті змагання у стрибках з десятиметрової вишки і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії свого виду спорту. Олексій перевершив попередній рекорд, який належав британцеві Томасові Дейлі. Томас виграв Євро-2008 у віці 13 років і 10 місяців. Середі зараз 13 років і сім місяців.

«Герой без медалі»

Власне, говорити про себе Олексій змусив трохи раніше, наприкінці липня. Тоді він спричинив справжній фурор під час чемпіонату світу з водних видів спорту в корейському Кванджу. «Герой без медалі», - так писали про українського школяра, який виборов олімпійську ліцензію.

Тоді Олексій зупинився у кроці від медалей відразу в двох дисциплінах, пов’язаних з десятиметровою вишкою. Спершу він у парі із 17-річним Олегом Сербіним став четвертим у синхроні, а згодом повторив цей результат в особистій першості, зовсім небагато поступившись перебіжчику з України Алєксандру Бондарю, який змінив наше громадянство на російське.

Дорослі стрибки Олексій почав виконувати в 11 років

Після вчорашньої перемоги Середи у Києві в українському інтернет-сегменті почав гуляти мем на тему «Як ти провів літо»: «Став чемпіоном Європи зі стрибків у воду (Олексій Середа, 13 років)».

«Стрибки - то й є моє дитинство»

Власне, твір у хлопця про це літо вийшов би справдві непоганим. Якщо б він його писав. Бо ж повноцінно професійні заняття спортом забирають в Олексія фактично весь час, він тренується по шість годин на день. Страшно подумати, але вперше в тренувальному басейні Олексій разом із сестричкою Марійкою з'явився ще дев'ять років тому. І відтоді стрибки стали його життям. Мамі, яка бідкається, що в сина немає дитинства, Олексій каже: «Стрибки - то й є моє дитинство».

13-річний чемпіон

Дуже посприяв прогресові Середи переїзд до Києва чотири роки тому. Він почав тренуватися у басейні «Ліко-спорт», зведеному в одному з багатьох житлових комплексів на Теремках крупним столичним забудовником Ігорем Лисовим. Отримавши оптимальні умови для роботи, хлопець дивував навіть досвідчених спеціалістів.

Середа вразив тренерів неймовірними талантом у поєднанні з працелюбністю з перших занять. «Найулюбленіший стрибок Олексія - три з половиною оберти назад з групуванням, - каже особистий тренер спортсмена Тетяна Погрібна. - Це дуже непростий стрибок, його треба довго відпрацьовувати в залі, виконувати спеціальні вправи. Дорослі стрибки Олексій почав виконувати в 11 років».

«Хочу стати олімпійським чемпіоном»

Як для своїх років, Середа вражає зосередженістю. На його устах рідко побачиш посмішку. Навіть після вчорашньої перемоги він посміхався стримано і радше аналізував у голові, що ж зробив не так. Олексій не приховує головної мети: «Хочу стати олімпійським чемпіоном». Тобто, не мріє, а хоче. І добре усвідомлює, що нинішньої бази для досягнення вершини недостатньо. Китайці, які є законодавцями мод у стрибках у воду, мають майже космічні коефіцієнти складності.

«Усі спортсмени, які наразі змагаються з Олексієм - дорослі чоловіки, за плечима яких Олімпійські ігри та чемпіонати світу, - каже головний тренер збірної України з стрибків у воду Тамара Токмачова. - У Кванджу Середа виступав на змаганнях схожого рівня вперше. Шанс потрапити на Олімпіаду в Олексія, звичайно, є, але вже з вересня почнемо ускладнювати програму».

Іван Вербицький, «Главком»



