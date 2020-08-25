Стаховський святкував перемогу на старті тенісного турніру у Празі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стаховський у шестирічному віці розпочав займатися тенісом Світлина - сторінка Facebook Федерації тенісу України

Два тай-брейки принесли киянину путівку до наступного раунду

Провідний український тенісист Сергій Стаховський виграв перший поєдинок в рамках турніру категорії «челленджер», що відбувається на кортах в Празі.

Наш співвітчизник отримав 12 номер посіву на турнірі і починав виступи одразу з другого раунду основної сітки.

Киянин здобув надважку перемогу над Федеріко Ферейра Сільвою з Португалії, який обіймає 195 рядок у світовій генерації - 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Матч тривав понад дві з половиною години. У першому сеті португалець здійснив два брейки, а в наступних сетах жоден з тенісистів не зумів цього зробити.

Для Стаховського, який наразі займає 168 місце в рейтингу АТР, даний виграш став першим після відновлення сезону.

У третьому колі Стаховський зіграє з 173-ю ракеткою світу Таллоном Грікспуром з Нідерландів.

Зауважимо, що першим сіяним турніру став швейцарець Станіслав Вавринка. У активі тенісиста перемоги в трьох турнірах Grand Slam з 2014 по 2016 роки.