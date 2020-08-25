Ястремська здобула важку перемогу в Цинциннаті і зустрінеться з експершою тенісисткою світу



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Даяна Ястремська не шукає легких шляхів Світлина - Великий теніс України

Даяна здобула другу поспіль важку перемогу

Друга ракетка України і 25-та тенісистка світу Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 250 829).

В 1/16 фіналу Даяна перемогла американку Бернарду Перу (WTA №61) – 7:6(5), 4:6, 6:3.

Ястремська і Пера провели на корті більше двох годин. У вирішальному сеті українська тенісистка лідирувала з двома брейками 5:2, але завершити гру на своїй подачі не зуміла. У дев'ятому геймі Ястремська реалізувала матч-бол на подачі американки і оформила путівку до третього раунду.

Додамо, що досі Даяна і Бернарда зустрічалися двічі, обидва рази – в 2018-му. Спершу на старті турніру в Нью-Гейвені перемогла українка, а потім у Чарльстоні – американка. Обидва матчі теж розтягнулися на три сети.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Цинциннаті українка теж у трьох сетах здолала легендарну американку Вінус Вільямс.

В 1/8 фіналу на Ястремську очікує десята ракетка світу, чемпіонка US Open-2018 i Australian Open-2019 Наомі Осака з Японії. Це буде їх перший очний поєдинок.