Українка Даяна Ястремська перемогла легендарну Вінус Вільямс



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Даяна Ястремська перемогла семиразову чемпіонку Grand Slam Світлина - Великий теніс України

Матч тривав понад дві з половиною години

Друга ракетка України і 25-та тенісистка світу Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 250 829).

В 1/32 фіналу Даяна перемогла колись найсильнішу тенісистку світу, семиразову переможницю турнірів Grand Slam, 40-річну Вінус Вільямс, котра в поточному рейтингу знаходиться на 65-му місці – 5:7, 6:2, 7:5.

Матч тривав 2 години і 35 хвилин. По ходу першого сету Ястремська не зуміла зберегти відрив з одним брейком (4:2). Після стартової партії Даяна скористалася медичної паузою (підвернула праву гомілку під час гри). У вирішальному сеті українка не подала на перемогу за рахунку 5:4, а після брейку відігралася з потрійного брейк-пойнту в 12-му геймі.

«Дуже рада, що перемогла, але також і засмучена, бо в першому сеті у мене були дуже хороші шанси, стримано прокоментувала успіх Ястремська. – Але потім я підвернула щиколотку і, якщо чесно, повністю переключилася. Почала думати про біль, як я її підвернула і що буде далі. Після першого гейму в другій партії я дійсно хотіла знятися з матчу. Але в наступному геймі, коли подавала, сказала собі, що не буду зніматися, що буду грати до кінця. Не важливо, як закінчиться гра, але потрібно завершити поєдинок. Мені правда треба було справлятися з болем. Я намагалася грати простіше, стала трохи спокійнішою і почала приймати правильні рішення. Я не фокусувалася на якійсь особливій грі, бо знала, що не можу зараз добре рухатися. Просто почала повертати м'яч на ту сторону і це стало вирішальним фактором».

В 1/16 фіналу Даяна зустрінеться з американкою Бернардою Перою (WTA №61), яка в першому колі обіграла британку Гізер Вотсон. Досі майбутні суперниці зустрічалися двічі, обидва рази – в 2018-му. Спершу на старті турніру в Нью-Гейвені перемогла українка, а потім у Чарльстоні – американка. Обидва матчі розтягнулися на три сети.

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