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Син Трампа профінансує проведення «допінгової Олімпіади»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Син Трампа профінансує проведення «допінгової Олімпіади»
Трамп-молодший: Enhanced Games уособлюють майбутнє
фото: Gage Skidmore

Трамп-молодший вважає, що Enhanced Games стануть грандіозною подією, яка назавжди поміняє спорт

Син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший підтримав пропозицію щодо проведення Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою».

Як повідомляється в прес-релізі Enhanced Games, автори проєкту отримали «багатомільйонні інвестиції» від 1789 року Capital — венчурної компанії, яку контролює Дональд Трамп-молодший.

«Enhanced Games уособлюють майбутнє – справжню конкуренцію, справжню свободу та справжні рекорди», – заявив Трамп-молодший.

Він також вважає, що Enhanced Games стануть грандіозною подією, яка назавжди поміняє спорт.

Організатори Enhanced Games розраховують, що перші ігри відбудуться наприкінці 2025 року або на початку 2026-го. Вже ведуться переговори з потенційними містами-організаторами.

Планується, що змагання включатимуть плавання, гімнастику, важку атлетику, легку атлетику, єдиноборства та проводитимуться щорічно. Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу».

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували окупанта Вадима Ямбаршева – він грав у футбол на аматорському рівні, а також проходив службу у військовій частина 25594, яка причетна до обслуговуванням Стратегічних ядерних сил Росії. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Ямбаршев народився 6-го лютого 1999 року. У 2015-2017 роках грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел). 

Ця команд грає турніри аматорського рівня. Зокрема, «Кукнур» є багаторазовим призером чемпіонату Сернурського району.

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року.

ЗМІ вдалося знайти допис про розшук окупанта в соціальній мережі Вконтакте, залишений, скоріше за все, кимось з його батьків 26-го грудня 2024 року.

«Шукаю сина – Ямбаршева Вадима Леонідовича, 06.02.1999 р.н. Позивний «Кеша» в/ч 25594. 31.10.24 відправили на завдання, 02.11.24 не вийшли на зв’язок на Торецькому напрямку. Хто бачив чи воював з ним – напишіть, будь ласка, дякую» , – йшлося у дописі.

Згідно з інформацією BBC, військова частина 25594 (саме про неї йдеться мова у дописі про розшук Ямбаршева) також відома, як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони росії, яке займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил РФ. 

Сама частина розташована у місті Вологда-20.

Теги: Джон Дональд Трамп-молодший допінг Олімпіада

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