Українські пляжні волейболісти Попов та Рєзнік повертаються до спільних виступів

На чемпіонаті світу 2023 року Попов та Рєзнік пробилися до плей-оф

Провідний український тандем пляжних волейболістів Сергія Попова та Едуарда Рєзніка повертаються до спільних виступів. Як інформує «Главком», про це в ексклюзивному коментарі для «Суспільне Спорт» повідомив Сергій Попов.

Наприкінці листопада 2024 року український тандем повідомив про призупинення сумісних виступів. Причиною такого рішення стало бажання Едуарда Рєзніка проводити більше спільного часу з сім'єю, а також необхідність реабілітації та відновлення після виснажливих виступів.

Спершу очікувалося, що Рєзнік візьме піврічну перерву та повернеться до виступів перед чемпіонатом Європи 2025 року, який відбудеться в липні у німецькому Дюссельдорфі. Проте повернення українського тандему відбудеться раніше — на турнірі у Швейцарії, який відбудеться у травні.

«Ми поїдемо на чемпіонат Швейцарії, потім – на навчальний збір з хлопцями у Португалію, а потім разом з ними на Континентальний кубок», – розповів Попов.

За словами Попова, перерва пішла на користь обидвом спортсменам. А для нього особисто відкрила ще й перспективи тренерської кар'єри, яку він розпочав у 2025 році: «Думаю, вона [перерва] дуже пішла на користь. Це гарний час відпочити, Едуард побув зі сім'єю, я спробував щось нове як тренер. Це теж цікава робота: працювати з людьми, щось їм передавати, спілкуватися, своя психологія. Трішки інакше: гравець – одне, тренер – інше. Як вирішив стати тренером? Небайдужі люди запропонували, чи не хочу стати тренером. Погодився, це гарний старт для мене. Ми були в Європі, міг би й там почати, але, вважаю, тут [в Україні] це гарний старт для тренера».

Сергій Попов та Едуард Рєзнік: що відомо

Спільно виграли чотири нагороди (три «срібла», одна «бронза») на турнірах Світового професійного туру у серіях «Мастерс» і «Челенджер».

У 2023 році стали першими українськими призерами Євро з пляжного волейболу – бронзові медалі чемпіонату в Австрії.

На чемпіонаті світу-2023 пробилися до плей-оф, перш ніж завершити виступи за підсумками 1/16 фіналу.

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