Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті

У пробі Тамбовцевої від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про дискваліфікацію бобслеїстки Анастасії Тамбовцевої буде недійсним на території РФ. Про це повідомляє «Главком».

У четвер, 15 травня, у Москві Другий касаційний суд загальної юрисдикції підтримав спортсменку у позові проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У січні 2024-го стало відомо, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) усунула Анастасію Тамбовцеву на два роки за допінг. Її покарали на підставі бази московської антидопінгової лабораторії – згідно з цими даними, у пробі від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін.

Після того, як рішення про дискваліфікацію підтвердив CAS, Тамбовцева подавала позов уже до російського суду та виграла його – але тепер вердикт оскаржила РУСАДА. У результаті, в касаційній інстанції стали на сторону Тамбовцевої.

Таким чином, ухвала про невиконання рішення CAS на території РФ залишилася в силі.

Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті, де посіла 27-е та 21-е місця відповідно, а на Олімпіаді-2010 показала 9-й результат у складі бобслейного екіпажу.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу) серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики.

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Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.