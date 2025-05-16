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Суд у Москві ухвалив не виконувати на території РФ рішення CAS про дискваліфікацію бобслеїстки Тамбовцевої

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суд у Москві ухвалив не виконувати на території РФ рішення CAS про дискваліфікацію бобслеїстки Тамбовцевої
Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті

У пробі Тамбовцевої від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про дискваліфікацію бобслеїстки Анастасії Тамбовцевої буде недійсним на території РФ. Про це повідомляє «Главком».

У четвер, 15 травня, у Москві Другий касаційний суд загальної юрисдикції підтримав спортсменку у позові проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У січні 2024-го стало відомо, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) усунула Анастасію Тамбовцеву на два роки за допінг. Її покарали на підставі бази московської антидопінгової лабораторії – згідно з цими даними, у пробі від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін.

Після того, як рішення про дискваліфікацію підтвердив CAS, Тамбовцева подавала позов уже до російського суду та виграла його – але тепер вердикт оскаржила РУСАДА. У результаті, в касаційній інстанції стали на сторону Тамбовцевої.

Таким чином, ухвала про невиконання рішення CAS на території РФ залишилася в силі.

Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті, де посіла 27-е та 21-е місця відповідно, а на Олімпіаді-2010 показала 9-й результат у складі бобслейного екіпажу.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу)  серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики. 

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

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Теги: допінг бобслей росія

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