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Російський тенісист погорів на вживанні допінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський тенісист погорів на вживанні допінгу
Мокров займає 1413 місце в рейтингу АТР

20-річний гравець підозрюється у вживанні забороненого нандролону

Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) тимчасово дискваліфікувало росіянина Олексія Мокрова за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організації.

20-річний гравець підозрюється у вживанні забороненого нандролону, виявленого в його допінг-пробі, взятій 26 листопада 2024 року на турнірі в Єгипті.

Мокров займає 1413 місце в рейтингу АТР.

До слова, астралійський тенісист Макс Перселл був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через неодноразові внутрішньовенні інфузії обсягом понад 100 мілілітрів. 

Наприкінці 2024 року Перселл визнав порушення статті 2.2 тенісної антидопінгової програми (використання забороненого методу) і з 12 грудня його тимчасово усунули. Дискваліфікація Перселла завершиться 11 червня 2026 року.

ITIA підтвердило, що Перселл погодився з відстороненням на 18 місяців у рамках програми боротьби з допінгом у тенісі (TADP).

Перселл зізнався у порушенні, 16 та 20 грудня 2023 року йому було зроблено внутрішньовенні вливання обсягом понад 500 мл. Межа, встановлена ​​Всесвітнім антидопінговим кодексом та TADP, становить 100 мл за 12-годинний період.

ITIA надіслало гравцеві повідомлення про потенційне порушення антидопінгових правил 12 грудня 2024 року, і того ж дня він запросив добровільне тимчасове усунення, яке набуло чинності негайно.

Після повного розслідування ITIA, яке включало збір доказів та спілкування з гравцем, Персел визнав порушення. Повна співпраця гравця та обмін інформацією з ITIA дозволили скоротити санкції на 25%.

Перселлу 27 років, він чемпіон Вімблдону-2022 та US Open-2024 у парному розряді, всього в його активі вісім титулів ATP у парному розряді. Найвище місце австралійця у рейтингу одиночного розряду – 40-те, у парному – восьме.

Нагадаємо, півзахисник лондонського «Челсі» та збірної України з футболу Михайло Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні, щоб довести ненавмисність використання забороненої речовини.

Теги: допінг теніс

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