НБА визначила переможця номінації «Новачок року»

Переможця премії визначила міжнародна група зі 100 представників медіа

Захисник «Сан‑Антоніо» Стефон Касл став переможцем голосування за звання «Новачка року» в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком».

Переможця премії визначила міжнародна група зі 100 представників медіа. За підсумками опитування Касл набрав 482 бали. Закарі Рісашер з «Атланти», який посів друге місце, набрав 245 балів. Джейлен Веллс із «Мемфісу» замкнув трійку і набрав 123 бали.

Касл у середньому набирав 14,7 очка, робив 4,1 передачі, здійснював 3,7 підбирання у матчах регулярного сезону. На паркеті в середньому він провів 26,7 хвилини.

«Сан-Антоніо» посів 13-е місце у Західній конференції, здобувши 34 перемоги у 82 матчах.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

(1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»

(4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»

(3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»

(2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

(1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»

(4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»

(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»

(2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.