Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НБА визначила переможця номінації «Новачок року»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
НБА визначила переможця номінації «Новачок року»
За підсумками опитування Касл набрав 482 бали

Переможця премії визначила міжнародна група зі 100 представників медіа

Захисник «Сан‑Антоніо» Стефон Касл став переможцем голосування за звання «Новачка року» в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком».

Переможця премії визначила міжнародна група зі 100 представників медіа. За підсумками опитування Касл набрав 482 бали. Закарі Рісашер з «Атланти», який посів друге місце, набрав 245 балів. Джейлен Веллс із «Мемфісу» замкнув трійку і набрав 123 бали.

Касл у середньому набирав 14,7 очка, робив 4,1 передачі, здійснював 3,7 підбирання у матчах регулярного сезону. На паркеті в середньому він провів 26,7 хвилини.

«Сан-Антоніо» посів 13-е місце у Західній конференції, здобувши 34 перемоги у 82 матчах.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.

Теги: баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимофеєнко зробив 3000 підбирань в історії Суперліги
Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення
2 квiтня, 15:37
Гортат (праворуч) активно вивчає військову справу
Ексгравець НБА розповів про перебування у Бахмуті під час війни
2 квiтня, 18:06
Фанати «Жальгіріса» підтримали Україну в грі Євроліги
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
4 квiтня, 10:49
Коваль вже увійшла до списків трансферного порталу, щоб змінити університет
Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду
7 квiтня, 16:29
У наступному сезоні NCAA українка виступатиме в команді університету Луїзіани
Коваль визначилась з новим клубом у NCAA
9 квiтня, 16:12
У сезоні Святослав Михайлюк провів 37 матчів за «Юту»
Михайлюк встановив власний рекорд за очками в НБА у грі проти лідера ліги
12 квiтня, 16:26
«Пістонз» нарешті здобули перемогу у плей-оф НБА
«Детройт» перервав рекордну безвиграшну серію у плей-оф НБА
22 квiтня, 14:15
Йокіч єдиний центровий в історії НБА, що оформив трипл-дабл у середньому за сезон
Рекорд за рекордом. Які досягнення підкорилися Йокічу в регулярному сезоні НБА
23 квiтня, 14:18
Кияни перемогли у вирішальному матчі півфінальної серії плей-оф Суперліги
Визначилися фіналісти баскетбольної Суперліги
23 квiтня, 15:09

Новини

НБА визначила переможця номінації «Новачок року»
НБА визначила переможця номінації «Новачок року»
Стали відомі суперниці Костюк та Світоліної в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді
Стали відомі суперниці Костюк та Світоліної в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді
«ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25
«ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25
Чемпіонат світу з хокею. Тренер збірної Румунії прокоментував майбутню гру з Україною
Чемпіонат світу з хокею. Тренер збірної Румунії прокоментував майбутню гру з Україною
Усик потролив Дюбуа фотографією з «Уемблі»
Усик потролив Дюбуа фотографією з «Уемблі»
Пішов з життя легендарний польський кіберспортсмен
Пішов з життя легендарний польський кіберспортсмен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
32K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
21K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)
19K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
18K
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua