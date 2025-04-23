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Рекорд за рекордом. Які досягнення підкорилися Йокічу в регулярному сезоні НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Рекорд за рекордом. Які досягнення підкорилися Йокічу в регулярному сезоні НБА
Йокіч єдиний центровий в історії НБА, що оформив трипл-дабл у середньому за сезон
фото: USA TODAY Sports

Йокічу в цьому регулярному сезоні НБА підкорилося відразу п'ять унікальних досягнень

NBA Retweet підсумував усі унікальні досягнення, які підкорилися сербському центровому «Денвер Наггетс» Ніколі Йокічу в регулярному чемпіонаті цього сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). Про це повідомляє «Главком».

Йокічу в цьому регулярному сезоні НБА підкорилося відразу п'ять унікальних досягнень:

  1. Найшвидше в історії НБА досягнув позначок у 16 ​​тис. очок, 8 тис. підбирань та 5 тис. результативних передач;
  2. Став першим гравцем в історії НБА, який оформив трипл-дабл з мінімум 30 очок, 20 підбирань та 20 результативних передач;
  3. Має найвищий рейтинг ефективності гравця (PER);
  4. Єдиний центровий в історії НБА, що оформив трипл-дабл у середньому за сезон;
  5. Набрав найбільше очок в історії НБА, коли оформив трипл-даблі (61).

Нагадаємо, пресслужба НБА опублікувала трійку претендентів на звання MVP (найціннішого гравця) регулярного сезону-2024/25

До переліку увійшли розігруючий Шей Гілджес-Александер («Оклахома-Сіті Тандер»), легкий форвард Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс») і важкий форвард/центровий Нікола Йокіч («Денвер Наггетс»).

Це найрезультативніші гравці сезону за набраними очками. У Александера 32,7 очка в середньому за гру, у Адетокунбо 30,4, а у Йокіча 29,6. Крім того, Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7).

«Оклахома» Александера виграла регулярний чемпіонат, «Мілуокі» посів п'яте місце у Східній конференції, а «Денвер» фінішував четвертим на Заході.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.

Теги: Нікола Йокіч НБА баскетбол

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