На Росію наклали санкції за допінг в триатлоні. Федерацією керує дочка Шойгу

Чиновники з країни-окупанта мають піти у відставку з усіх міжнародних організацій з цього виду спорту

Міжнародний союз триатлону (World Triathlon) оголосив про запровадження санкцій проти Федерації триатлону Росії, яку очолює Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У прес-релізі організації зазначається, що це зроблено через значну кількість допінг-порушень. Санкції діятимуть протягом одного року, і World Triathlon щоквартально перевірятиме, чи дотримуються ці антидопінгові заходи. Про це повідомляє «Чемпіонат».

Санкції, зокрема, включають:

- Федерація триатлону Росії виплатить компенсацію та повернення призових грошей, раніше присуджених триатлоністам, які потрапили під санкції за допінгові порушення;

- Посадовці Федерації триатлону Росії мають піти у відставку з усіх організацій світового та європейського триатлону терміном на один рік;

- Федерація тріатлону Росії не може проводити жодних заходів світового чи європейського триатлону протягом одного року (до кінця 2022 року).

- Російська національна федерація має відшкодувати World Triathlon усі витрати, пов'язані з порушеннями антидопінгових правил, скоєних спортсменами та тренерами.