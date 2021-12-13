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    На Росію наклали санкції за допінг в триатлоні. Федерацією керує дочка Шойгу

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    Російські триатлоністи забагато вживають заборонених речовин - На Росію наклали санкції за допінг в триатлоні. Федерацією керує дочка Шойгу
    Російські триатлоністи забагато вживають заборонених речовин
    фото з відкритих джерел

    Чиновники з країни-окупанта мають піти у відставку з усіх міжнародних організацій з цього виду спорту

    Міжнародний союз триатлону (World Triathlon) оголосив про запровадження санкцій проти Федерації триатлону Росії, яку очолює Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У прес-релізі організації зазначається, що це зроблено через значну кількість допінг-порушень. Санкції діятимуть протягом одного року, і World Triathlon щоквартально перевірятиме, чи дотримуються ці антидопінгові заходи. Про це повідомляє «Чемпіонат».

    Санкції, зокрема, включають:

    - Федерація триатлону Росії виплатить компенсацію та повернення призових грошей, раніше присуджених триатлоністам, які потрапили під санкції за допінгові порушення;

    - Посадовці Федерації триатлону Росії мають піти у відставку з усіх організацій світового та європейського триатлону терміном на один рік;

    - Федерація тріатлону Росії не може проводити жодних заходів світового чи європейського триатлону протягом одного року (до кінця 2022 року).

    - Російська національна федерація має відшкодувати World Triathlon усі витрати, пов'язані з порушеннями антидопінгових правил, скоєних спортсменами та тренерами.

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    Теги: Росія санкції триатлон Сергій Шойгу
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    На Росію наклали санкції за допінг в триатлоні. Федерацією керує дочка Шойгу