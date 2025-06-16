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Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
У минулому році жіноча національна збірна на етапі Жіночої серії 3х3 в Улан-Баторі стала другою
фото: ФБУ

В Улан-Баторі зіграють 12 команд, в тому числі 8 учасників чемпіонату світу,

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продовжує свої виступи у Жіночій серії етапом в Улан-Баторі 18-19 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На першому для себе етапі у Відні українки стали четвертими, дійшовши до півфіналу.

В Улан-Баторі зіграють 12 команд, в тому числі 8 учасників чемпіонату світу, який пройде там же в Улан-Баторі 23-29 червня.

Українські дівчата потрапили до групи D, де на першому етапі зіграють проти Німеччини та Сінгапуру, який обіграли на минулому тижні у Відні в чвертьфіналі 21:13.

Матчі групового етапу пройдуть 18 червня:

  • 09:40 Німеччина – Україна
  • 11:30 Німеччина – Сінгапур
  • 13:20 Сінгапур – Україна

З групи до плей-оф вийдуть дві кращі команди. Наша група D в чвертьфіналі зіграє з командами групи В (Улан-Батор, Філіппіни, Австрія).

До заявки збірної України потрапили Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко та Катерина Коваль.

Нагадаємо, збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи. А вже 23-29 червня українки виступлять на чемпіонаті світу в Улан-Баторі, Монголія.

В минулому році жіноча національна збірна виступила у п’яти етапах Жіночої серії 3х3, зокрема стала другою в Улан-Баторі і третьою в Пуатьє.

В підсумку за виступи протягом сезону Україна заробила 270 балів, що дозволило посісти 13-е місце в загальній таблиці – найкращий результат України у Жіночій серії 3х3.

Теги: баскетбол

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