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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
Україна здолала Латвію у вирішальній грі

Найрезультативнішою у вирішальному матчі стала Міріам Уро-Ніле

Жіноча збірна України 3х3 здобула вольову перемогу над Латвією 15:14 у вирішальному матчі кваліфікації на Чемпіонат Європи у Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумками групового етапу українки і збірна Латвії стали другими в своїх групах і саме вони в очній грі розігрували останню путівку на континентальну першість.

Весь матч команди йшли очко в очко, але за три хвилини до кінця Латвія зуміла вийти вперед на три очка. Українки дістали суперника за 30 секунд до закінчення гри після влучного дальнього від Анжеліки Ляшко – 14:14.

У вирішальний момент гри спершу українки командно відзахищались, не давши Латвії взагалі виконати кидок, далі Міріам Уро-Ніле зуміла з-під кільця набрати бал, а на останніх секундах Тетяна Юркевічус поставила блок суперниці.

Найрезультативнішою в матчі стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала 8 очок.

Чемпіонат Європи 3х3. Кваліфікація

Латвія – Україна 14:15

Україна: Ляшко 3 (1 дальній), Дубнюк 2, Уро-Ніле 8, Юркевічус 2

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

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