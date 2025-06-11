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Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА
Предраг Стоякович розповів про проблеми НБА

Стояковичу хотілося б бачити більше дисципліни у сучасному баскетболі

Член Залу слави ФІБА та чемпіон Національної баскетбольної асоціації 2011 року у складі «Даллас Маверікс» серб Предраг Стоякович назвав головні проблеми у сучасній НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст NBA Mozzart.

«Мені здається, зараз усі йдуть за однією і тією ж тенденцією: усі грають у швидкий баскетбол. Єдине, що мене справді непокоїть, – це вибір кидків. Мене турбує, як деякі гравці приймають рішення про кидки. Турбує те, що практично кожному дається свобода кидати на свій розсуд у будь-який момент. Це моє спостереження. Звичайно, баскетбол з кожним 10-річчям розвивається: гравці стають кращими, креативнішими, атлетичнішими, і за цим дуже цікаво спостерігати», – заявив Стоякович.

Він також, що йому хотілося б бачити більше дисципліни у сучасному баскетболі.

«Якщо говорити професійніше – важливо поважати момент, ситуацію, враховувати рахунок та час, розуміти, хто і коли має брати на себе відповідальність за кидок. На це я дивлюсь найсерйозніше. Мені хотілося б бачити більше дисципліни, особливо наприкінці матчів, коли чітко зрозуміло, що важливо і хто саме має брати на себе вирішальні кидки», – наголосив Стоякович.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол НБА

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