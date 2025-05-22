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Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників
Команда Володимира Холопова зіграє за вихід у плей-оф кваліфікації проти Бельгії та Туреччини

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені (Данія)

Чоловіча збірна України 3х3 розпочала тренувальний збір в Таллінні (Естонія) напередодні кваліфікації чемпіонату Європи, яка відбудеться 7-8 червня у Бухаресті, Румунія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна команда дізналася суперників по груповому раунду відбіркового турніру. Команда Володимира Холопова зіграє за вихід у плей-оф кваліфікації проти Бельгії та Туреччини.

Розклад матчів групового раунду:

7 червня

  • 17:45 Бельгія – Україна
  • 21:35 Україна – Туреччина

Матчі плей-оф чемпіонату Європи будуть зіграні 8 червня.

По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

Нагадаємо, до розширеного складу збірної України увійшли 9 гравців:

  • Ілля Кабацюра (перший тренер – Ігор Кобець)
  • Євгеній Сорочан (перший тренер – Артур Гоголев)
  • Максим Закурдаєв (перший тренер – Ігор Овсянников)
  • Євген Балабан (перший тренер – Леонід Милосердний)
  • Ярослав Карпюк (перший тренер – Сергій Смітюх)
  • Лєв Кошеватський (перші тренери – Ірина Рябуха, Ігор Харченко)
  • Михайло Бублик (перший тренер – Людмила Коваль)
  • Олег Бондаренко (перший тренер – Микола Шкепу)
  • Дмитро Журавльов (перший тренер – Людмила Журавльова)

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені (Данія). Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

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