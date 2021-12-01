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    Телеканал ESPN назвав найкращого футбольного тренера року

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    Томас Тухель став найкращим тренером - Телеканал ESPN назвав найкращого футбольного тренера року
    Томас Тухель став найкращим тренером
    фото з відкритих джерел

    Найуспішнішим став німецький наставник «Челсі» Томас Тухель

    Американський телеканал ESPN представив традиційний щорічний рейтинг найкращих тренерів світу.

    Почесне звання дісталося німцю Томасу Тухелю із «Челсі». Друге місце посів головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола, третім став Роберто Манчіні, який привів збірну Італії до перемоги на Євро-2020. Примітно, що в торішньому рейтингу ESPN Тухеля та Манчіні зовсім не було, а переможцем став Юрген Клопп з «Ліверпуля», який зараз посів 4-е місце.

    Топ-10 найкращих тренерів світу за версією ESPN

    1) Томас Тухель («Челсі»)

    2) Пеп Гвардіола («Манчестер Сіті»)

    3) Роберто Манчіні (збірна Італії)

    4) Юрген Клопп («Ліверпуль»)

    5) Антоніо Конте («Інтер»/«Тоттенгем»)

    6) Юліан Нагельсман («Лейпциг»/«Баварія»)

    7) Дієго Сімеоне («Атлетіко»)

    8) Унаї Емері («Вільярреал»)

    9) Ліонель Скалоні (збірна Аргентини)

    10) Ханс-Дітер Флік («Баварія»/збірна Німеччини).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Томас Тухель
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    Телеканал ESPN назвав найкращого футбольного тренера року