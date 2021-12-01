«Бенфіка» Яремчука провела дивний матч. Українець на поле не вийшов

Команда з Лісабона не дограла зустріч чемпіонату Португалії через нестачу гравців у «Белененсеша»

Португальська «Бенфіка», яка виступає в одній групі Ліги чемпіонів з київським «Динамо», провела черговий матч в чемпіонаті Португалії. Суперник «Бенфіки» «Белененсеш» не зміг назбирати 11 гравців на зустріч і виставив у стартовому складі дев’ятьох футболістів.

Причина – новий штам коронавірусу, який до клубу привіз легіонер з ПАР Тібанг Пете. На лікарняному опинилися відразу 17 гравців «Белененсеша». Команді довелося вийти на матч вдев'ятьох, причому одну з позицій на полі закрив запасний воротар Жоау Монтейру. На гру команда вийшла у захисних масках.

Вже в першому таймі «Белененсеш» поступався з рахунком 0:7.

На другий тайм на поле вийшли семеро футболістів «Белененсеша», коли ж один з них зазнав травми, то гру зупинили.

Український нападник «Бенфіки» Роман Яремчук на поле не виходив.