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    «Бенфіка» Яремчука провела дивний матч. Українець на поле не вийшов

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    &laquo;Бенфіка&raquo; грала проти дев&rsquo;ятьох суперників - «Бенфіка» Яремчука провела дивний матч. Українець на поле не вийшов

    «Бенфіка» грала проти дев’ятьох суперників

    фото з відкритих джерел

    Команда з Лісабона не дограла зустріч чемпіонату Португалії через нестачу гравців у «Белененсеша»

    Португальська «Бенфіка», яка виступає в одній групі Ліги чемпіонів з київським «Динамо», провела черговий матч в чемпіонаті Португалії. Суперник «Бенфіки» «Белененсеш» не зміг назбирати 11 гравців на зустріч і виставив у стартовому складі дев’ятьох футболістів.

    Причина – новий штам коронавірусу, який до клубу привіз легіонер з ПАР Тібанг Пете. На лікарняному опинилися відразу 17 гравців «Белененсеша». Команді довелося вийти на матч вдев'ятьох, причому одну з позицій на полі закрив запасний воротар Жоау Монтейру. На гру команда вийшла у захисних масках.

    Вже в першому таймі «Белененсеш» поступався з рахунком 0:7.

    На другий тайм на поле вийшли семеро футболістів «Белененсеша», коли ж один з них зазнав травми, то гру зупинили.

    Український нападник «Бенфіки» Роман Яремчук на поле не виходив.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук ФК Бенфіка
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    «Бенфіка» Яремчука провела дивний матч. Українець на поле не вийшов