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    Воротар «Ворскли» відбив четвертий одинадцятиметровий удар поспіль

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    Дмитро Різник відбив четвертий удар з пенальті поспіль - Воротар «Ворскли» відбив четвертий одинадцятиметровий удар поспіль
    Дмитро Різник відбив четвертий удар з пенальті поспіль
    фото з відкритих джерел

    Дмитро Різник цього сезону з пенальті голів не пропускає

    Голкіпер полтавської «Ворскли» Дмитро Різник повторив найкращий результат в історії чемпіонатів України за відбитими ударами з одинадцятиметрової позначки. В матчі з «Дніпром-1» воротар виграв дуель у найкращого бомбардира Прем’єр-ліги Артема Довбика. Цей пенальті став четвертим поспіль, який Різник відбив. Щоправда, його команді це не допомогло – «Ворскла» поступилася «Дніпру-1» з рахунком 1:5.

    Різник став п’ятим голкіпером, кому вдалося відбити чотири удари з пенальті поспіль. Раніше таке досягнення підкорилося Валерію Воробйову («Кривбас»), Віталію Постранському («Ворскла»), Ігорю Шуховцеву («Зоря») та Рустаму Худжамову («Маріуполь»).

    В чемпіонаті «Динамо» і «Шахтар» набрали по 41 очку після 16 турів. Третім в турнірній таблиці йде «Дніпро-1» (34 очка). Далі – «Зоря» (32), «Ворскла» (31), «Десна» (24).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла СК «Дніпро-1» Дмитро Різник
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    Воротар «Ворскли» відбив четвертий одинадцятиметровий удар поспіль