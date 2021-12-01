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    Мессі став найкращим нападником за версією ESPN

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    Ліонель Мессі продовжує збирати нагороди - Мессі став найкращим нападником за версією ESPN
    Ліонель Мессі продовжує збирати нагороди
    фото з відкритих джерел

    Американський телеканал оприлюднив свою версію найкращих форвардів року

    Ліонель Мессі продовжує збирати призи року, що минає. Слідом за здобуттям «Золотого м’яча», який вручає «Франс Футбол», нападник збірної Аргентини став найкращим і за версією американського телеканалу ESPN.

    До першої трійки найкращих форвардів увійшли аргентинець Ліонель Мессі («Парі Сен-Жермен»), португалець Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед») та француз Кіліан Мбаппе («ПСЖ»).

    Топ-10 найкращих нападників за версією ESPN

    1) Ліонель Мессі («Барселона»/«ПСЖ»)

    2) Кріштіану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

    3) Кіліан Мбаппе («ПСЖ»)

    4) Мохамед Салах («Ліверпуль»)

    5) Неймар («ПСЖ»)

    6) Сон Хин Мін («Тоттенгем»)

    7) Мемфіс Депай («Ліон»/«Барселона»)

    8) Кай Гавертц («Челсі»)

    9) Душан Тадіч («Аякс»)

    10) Жерар Морено («Вільярреал»).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе
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    Мессі став найкращим нападником за версією ESPN