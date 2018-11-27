Стало відомо, чи скасують через воєнний стан в Україні спортивні заходи



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Ігор Жданов Фото з Facebook

Як пояснили у Міністерстві молоді та спорту, указ Петра Порошенка не стосується подібних заходів

Введення воєнного стану в окремих областях країни не завадить проведенню спортивних заходів на цих територіях.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«Указом президента України не скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях», - зауважив він.

«Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів», - додав Жданов.

За його словами, Міністерство молоді та спорту, відповідні національні федерації з видів спорту й організатори змагань окремо інформуватимуть суспільство про кожен такий випадок.

«При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів у даний час будуть посилені заходи безпеки», - пояснив міністр.

Також Жданов зазначив, що Міністерство молоді та спорту працює у штатному режимі: реалізуються молодіжні заходи та проекти, проводяться та фінансуються заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд, виїзди на міжнародні змагання (крім, країни-агресора РФ) тощо.

Нагадаємо, Федерація баскетболу запевнила, що гра відбору на Чемпіонатсвіту-2019 Україна - Словенія у Запоріжжі відбудеться.

Водночас, у футбольній українській Прем'єр-лізі поки не знають, як бути з матчами у тих областях, де оголошено воєнний стан.