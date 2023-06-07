Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року

Українська асоціація футболу повідомила, хто входитиме до тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема це:

Вісенте Гомес (відповідатиме за фізичну й тактичну підготовку гравців збірної);

Альберто Босх (відповідатиме за збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд);

Унаї Мельгоса (відповідатиме за збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних);

Гліб Платов (тренер-аналітик);

Рустам Худжамов (тренер воротарів).

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року. Й уже саме ці фахівці готуватимуть «синьо-жовтих» до найближчих матчів – контрольного з Німеччиною, який має статус благодійного й відбудеться в Бремені 12 червня, а також відбірних поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти, що пройдуть 16-го та 19 червня в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, новим наставником збірної України з футболу став Сергій Ребров. Дебют нового тренера відбудеться 12 червня у контрольному матчі проти Німеччини. У рамках відбору Євро-2024 Україна 16 червня зіграє проти Північної Македонії, а 19 – з Мальтою.