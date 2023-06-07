Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров

Дебют нового тренера відбудеться 12 червня у контрольному матчі проти Німеччини

Новим наставником збірної України з футболу став Сергій Ребров. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

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«Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!», – йдеться в повідолменні.

Дебют нового тренера відбудеться 12 червня у контрольному матчі проти Німеччини. У рамках відбору Євро-2024 Україна 16 червня зіграє проти Північної Македонії, а 19 – з Мальтою.

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Ребров в Україні успішно тренував «Динамо» (Київ), а потім працював у «Аль-Ахлі», «Ференцвароші» та «Аль-Айні».

Останнім місцем роботи Реброва був Аль-Айн, який він очолював два роки. Під керівництвом українця команда з ОАЕ виграла чемпіонат країни та Кубок ліги 2021/22. Кілька днів тому, після поразки у фіналі Кубка ліги 2022/23, тренер оголосив про відхід з Аль-Айна, з яким мав контракт до 30 червня.

Нагадаємо, що збірна України майже півроку не мала офіційного головного тренера. Олександр Петраков покинув команду ще наприкінці 2022 року після завершення угоди. На стартовий матч відбору чемпіонату Європи-2024 проти Англії виконувачем обов'язків наставника був Руслан Ротань, який паралельно працює в Олександрії та молодіжній збірній України.