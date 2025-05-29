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Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз
Російські посадовці погрожують завдати ударів по Берліну
колаж: glavcom.ua

Росіяни настільки розлючені, що погрожують завдати ударів по Берліну

Російська влада відреагувала на можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus з боку Німеччини агресивною риторикою та погрозами. Російські ЗМІ цитували заяви, «Главком» зібрав істеричні погрози росіян.

Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов пригрозив ударами по Німеччині у відповідь на обстріли Росії ракетами Taurus, заявивши про готовність завдавати ударів по місцях запуску та навіть по місцях, звідки ракети були привезені. 

«Росія відповість на постачання ракет Taurus жорстко, асиметрично й болісно. Росія готова збивати німецькі ракети та завдавати ударів по місцях, звідки вони запускалися й куди були доставлені», – сказав він.

Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз фото 1

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Німеччину у втягуванні у війну та порівняв її дії з історичними подіями, що призвели до краху країни. 

Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз фото 2

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент і прем'єр Росії: «Якщо з’явиться інформація, що німецькі військові фахівці беруть участь у пусках далекобійних ракет по території Росії, може бути ухвалене будь-яке рішення щодо заходів у відповідь.

Німеччина і так вже є учасником конфлікту: її техніка та фахівці безпосередньо воюють з Росією. І це не просто військові постачання. Фактично – це повноцінна, а не гібридна участь у воєнному конфлікті», – заявив він. 

Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз фото 3

Голова псевдоліберальної праворадикальнї партії Леонід Слуцький заявив, що участь Німеччини у війну проти Росії може перетворитись у Третю світову війну.

Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз фото 4

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян також пригрозила ударами по НІмеччині.

Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз фото 5

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німецький канцлер заявив, що Україна й Німеччина укладуть угоду про спільне виробництво зброї.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро. Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

Згодом стало відомо, що Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання.

Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.

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Теги: погрози військова техніка військова допомога зброя Німеччина росія

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