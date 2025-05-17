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Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»
Проєкт ремонту дитсадка №180 у Кривому Розі
фото: Дніпропетровська ОВА

Бататомільйонний підряд без конкуренції забрала скандально відома фірма «Стройінвест»

Один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

«Стройінвест» забрав підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Ця фірма регулярного вигравала тендери на Дніпропетровщині у часи, коли керманичем регіону був Валентин Резніченко, а його радником Юрій Голик – тіньовий куратор проєкту «Велике будівництво». Загалом, за даними журналістів-розслідувачів, від 2016 року «СК Стройінвест» натендерив на Дніпропетровщині 9,4 млрд грн.

Варто пригадати й знайдені в телефоні Голика листування з колишнім керівником «Стройінвесту» Денисом Островським. У повідомленнях відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій (грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету), а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. У листуванні в деталях обговорюється статус тих чи інших об’єктів, а також анонсуються майбутні виділення коштів, зокрема й на ремонт лікарень.

Нині дніпровським «Стройінвестом» володіє Наталія Лазарь, а керує Сергій Гавриленко. 

Дитсадок №180 «Дюймовочка» було відкрито у Кривому Розі 1987 року за типовим проєктом, який розрахований на 12 груп та 210 місць. А у 2021-му об’єкт потрапив до президентської програми «Велике будівництво». Тоді ж і стартували роботи з його модернізації – вперше з дати відкриття. Підрядником того разу обрали той самий «Стройінвест». До повномасштабного вторгнення в Україну будівельники встигли завершити демонтаж усередині будівлі та почали працювати над покрівлею. Опісля ж проєкт став на паузу. У лютому 2025-го замовник розірвав договір зі «Стройінвестом», виплативши йому за частину виконаних робіт 19,74 млн грн.

Ремонт дитсадка №180 у Кривому Розі стартував ще у 2021 році в межах програми «Велике будівництво»
Ремонт дитсадка №180 у Кривому Розі стартував ще у 2021 році в межах програми «Велике будівництво»
фото: Дніпропетровська ОВА

Як розповідали у Дніпропетровській ОДА, у результаті ремонту від старої будівлі має залишитися тільки каркас. Новими будуть усі внутрішні комунікації, оздоблення кімнат, меблі. Дитсадок робитимуть енергоефективним. Утеплять стіни, замінять вікна на енергозберігаючі, облаштують вентильований фасад. У кімнатах на першому поверсі буде тепла підлога. Також відремонтують дитячі спальні та ігрові і зроблять їх різнокольоровими. Приведуть до ладу і територію навколо садка: встановлять кілька альтанок та ігрових майданчиків.

Відстань від Кривого Рогу до лінії зіткнення нині – близько 65 км.

Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.

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Теги: Юрій Голик Валентин Резніченко тендер ремонт війна велике будівництво будівництво Кривий Ріг

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