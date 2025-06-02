Стало відомо, які цілі у Росії могли атакувати безпілотники

У Липецькій області є три цілі для атаки

У ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях.

Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.

Також дрони помітили у Воронезькій області поблизу аеродрому «Борисоглебськ», де Росія базує винищувачі.

Варто зазначити, що аеродром «Борисоглебськ» є важливим елементом військової інфраструктури Росії, оскільки з нього здійснюються польоти бойової авіації, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб, що застосовуються проти України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала розвідувальні дані про підготовку чергового масованого удару з боку Росії, що передувало нещодавнім подіям. Глава держави підкреслив важливість не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки, за його словами, у ніч на 1 червня було випущено майже 500 російських ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься «усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».