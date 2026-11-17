Станіслав Горуна отримав свою олімпійську медаль назад після її продажу на аукціоні

Каратист Станіслав Горуна у великому інтерв'ю «Главкому» поділився причинами рішення виставити свою бронзову медаль Олімпіади-2020 на аукціон.

Ви виставили свою олімпійську медаль на аукціон, і це була досить резонансна новина. Розкажіть, як ухвалили таке рішення і чи важко вам було з нею розлучатися?

Рішення ухвалив легко, а ось розлучатися з медаллю було важко. У перші місяці повномасштабної війни відбувалася катастрофа навколо, і у мене змінилися пріоритети. Коли надійшла пропозиція продати медаль, я відразу погодився. Якщо це могло комусь допомогти, то жодних питань не виникало.

Але коли вже організували аукціон, визначили покупця і потрібно було відправляти медаль, стало важко. Особливо в момент, коли я її пакував. Було таке відчуття, ніби відриваю щось від себе. Бо медалі не мають цінника – ти вкладаєш у них роки життя, сили, амбіції, проходиш через біль і труднощі. А олімпійська медаль – це те, заради чого був увесь цей шлях.

Розкажіть про те, що відбулося з медаллю далі.

Фактично, з боку покупця з Японії його гроші були донатом на підтримку української армії, за що йому величезний респект. Я був по-справжньому вражений його щирістю та простотою, бо Японія географічно дуже далеко, культурно ми зовсім різні, але за цінностями дуже схожі. Саме тому, мабуть, ми маємо таку велику підтримку з Японії.

Цей чоловік – дуже солідний бізнесмен, ерудована людина, але водночас надзвичайно проста та приземлена. І у квітні минулого року я їздив до Японії, куди він запросив мене, щоб передати мені медаль. При цьому він не хотів, щоб про його вчинок дізнавалася вся Японія.

Саме тому його донька, яка займається карате, та інші діти з її клубу офіційно повернули мені нагороду. Я ще провів для них тренування. Крім того, під час перебування в Японії президент місцевої федерації карате запросив мене до їхнього офісу. Я провів там тренування для японської національної збірної. Мені навіть вручили грамоту та подяку, у яких зазначили, що я став першим іноземцем, який проводив тренування для японської збірної.

Тобто, окрім повернення медалі, на мене чекав ще один приємний сюрприз і таке визнання. Поїхати до Японії та навчати японців карате – це справді багато чого варте.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Горуна виставив свою олімпійську нагороду на благодійний аукціон «World Sports for Ukraine», що проводився Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності. Медаль була продана за $20,5 тисяч (604,5 тис. грн).

Японський покупець від самого початку мав на меті повернути її українцю. Спочатку він планував зробити це після завершення війни та настання миру, запросивши Станіслава до Японії, але в підсумку вирішив не чекати.

Нагадаємо, що Станіслав Горуна пояснив, чому карате зникло з програми Олімпійських ігор.